Довбика принизив журналіст з Італії — названо причини

Футбольний журналіст Луїджі Феррайоло розкритикував Артема Довбика за його виступи в "Роми". Український нападник поки що не виправдав очікувань.

За словами експерта, футболіст не продемонстрував тих якостей, які могли б вивести його на новий рівень у Серії А, повідомляє Radio Radio.

Представник преси підкреслив, що стиль гри Артема Довбика не вразив ні швидкістю, ні лідерськими діями на полі. На думку журналіста, гравцеві не вистачає тих параметрів, які необхідні, щоб стати провідним форвардом чемпіонату Італії.

Що чекає на Довбика в "Ромі"

Окремо він зазначив, що тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні, судячи з усього, залишився не в захваті від гри українця, хоча раніше в ЗМІ активно обговорювали можливість переходу Довбика в клуб із Бергамо. Однак реалізація такого трансферу здається малоймовірною через фінансові обмеження.

Скепсис експерта пролунав на тлі триваючого інтересу до українського нападника на ринку. Попри критику, Довбик продовжує виступати за "Рому", де йому належить довести свою спроможність в умовах конкуренції та високого тиску.

У пресі, як і раніше, циркулюють чутки про можливі варіанти продовження його кар'єри: від "Аталанти" до клубів з АПЛ, однак поки що він залишається в розпорядженні "Роми".

