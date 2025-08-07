Відео
Довбика назвали ганьбою — несподівана думка з Італії

Довбика назвали ганьбою — несподівана думка з Італії

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:08
Довбика принизив журналіст з Італії — названо причини
Артем Довбик перед грою. Фото: instagram.com/officialasroma/

Футбольний журналіст Луїджі Феррайоло розкритикував Артема Довбика за його виступи в "Роми". Український нападник поки що не виправдав очікувань.

За словами експерта, футболіст не продемонстрував тих якостей, які могли б вивести його на новий рівень у Серії А, повідомляє Radio Radio.

Читайте також:

Представник преси підкреслив, що стиль гри Артема Довбика не вразив ні швидкістю, ні лідерськими діями на полі. На думку журналіста, гравцеві не вистачає тих параметрів, які необхідні, щоб стати провідним форвардом чемпіонату Італії.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Що чекає на Довбика в "Ромі"

Окремо він зазначив, що тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні, судячи з усього, залишився не в захваті від гри українця, хоча раніше в ЗМІ активно обговорювали можливість переходу Довбика в клуб із Бергамо. Однак реалізація такого трансферу здається малоймовірною через фінансові обмеження.

Скепсис експерта пролунав на тлі триваючого інтересу до українського нападника на ринку. Попри критику, Довбик продовжує виступати за "Рому", де йому належить довести свою спроможність в умовах конкуренції та високого тиску.

У пресі, як і раніше, циркулюють чутки про можливі варіанти продовження його кар'єри: від "Аталанти" до клубів з АПЛ, однак поки що він залишається в розпорядженні "Роми".

Нагадаємо, новий тренер "Полісся" Руслан Ротань прибере з житомирської команди одразу декілька гравців, з якими не хоче працювати.

Київське "Динамо" позбулося ще одного молодого футболіста, який продовжить кар'єру в зарубіжній лізі.

