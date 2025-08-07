Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбика назвали позором — неожиданное мнение из Италии

Довбика назвали позором — неожиданное мнение из Италии

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:08
Довбика унизил журналист из Италии — названы причины
Артем Довбик перед игрой. Фото: instagram.com/officialasroma/

Футбольный журналист Луиджи Феррайоло раскритиковал Артема Довбика за его выступления в "Ромы". Украинский нападающий пока не оправдал ожиданий. 

По словам эксперта, футболист не продемонстрировал тех качеств, которые могли бы вывести его на новый уровень в Серии А, сообщает Radio Radio.

Реклама
Читайте также:

Представитель прессы подчеркнул, что стиль игры Артема Довбика не впечатлил ни скоростью, ни лидерскими действиями на поле. По мнению журналиста, игроку не хватает тех параметров, которые необходимы, чтобы стать ведущим форвардом чемпионата Италии.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Что ждет Довбика в "Роме" 

Отдельно он отметил, что тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, по всей видимости, остался не в восторге от игры украинца, хотя ранее в СМИ активно обсуждалась возможность перехода Довбика в клуб из Бергамо. Однако реализация такого трансфера кажется маловероятной из-за финансовых ограничений.

Скепсис эксперта прозвучал на фоне продолжающегося интереса к украинскому нападающему на рынке. Несмотря на критику, Довбик продолжает выступать за "Рому", где ему предстоит доказать свою состоятельность в условиях конкуренции и высокого давления.

В прессе по-прежнему циркулируют слухи о возможных вариантах продолжения его карьеры: от "Аталанты" до клубов из АПЛ, однако пока он остается в распоряжении "Ромы". 

Напомним, новый тренер "Полесья" Руслан Ротань уберет их житомирской команды сразу несколько игроков, с которыми не хочет работать. 

Киевское "Динамо" избавилось от еще одного молодого футболиста, который продолжит карьеру в зарубежной лиге. 

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации