Довбика унизил журналист из Италии — названы причины

Артем Довбик перед игрой. Фото: instagram.com/officialasroma/

Футбольный журналист Луиджи Феррайоло раскритиковал Артема Довбика за его выступления в "Ромы". Украинский нападающий пока не оправдал ожиданий.

По словам эксперта, футболист не продемонстрировал тех качеств, которые могли бы вывести его на новый уровень в Серии А, сообщает Radio Radio.

Представитель прессы подчеркнул, что стиль игры Артема Довбика не впечатлил ни скоростью, ни лидерскими действиями на поле. По мнению журналиста, игроку не хватает тех параметров, которые необходимы, чтобы стать ведущим форвардом чемпионата Италии.

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Что ждет Довбика в "Роме"

Отдельно он отметил, что тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, по всей видимости, остался не в восторге от игры украинца, хотя ранее в СМИ активно обсуждалась возможность перехода Довбика в клуб из Бергамо. Однако реализация такого трансфера кажется маловероятной из-за финансовых ограничений.

Скепсис эксперта прозвучал на фоне продолжающегося интереса к украинскому нападающему на рынке. Несмотря на критику, Довбик продолжает выступать за "Рому", где ему предстоит доказать свою состоятельность в условиях конкуренции и высокого давления.

В прессе по-прежнему циркулируют слухи о возможных вариантах продолжения его карьеры: от "Аталанты" до клубов из АПЛ, однако пока он остается в распоряжении "Ромы".

