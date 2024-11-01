Манчестер Сіті планує продовжити контракт з Родрі

Родрі отримав "Золотий м'яч-2024". Фото: Reuters

У "Манчестер Сіті" вороже поставилися до бажання мадридського "Реала" переманити іспанського півзахисника Родрі. Раніше футболіст отримав "Золотий м'яч-2024".

Тому в команді збираються вжити заходів, щоб зберегти футболіста, повідомило Cadena Ser.

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Зазначимо, що раніше через Родрі та його перемогу у церемонії "Золотого м'яча-2024" "Реал" ігнорував церемонію нагородження від France Football. У клубі були впевнені, що нагороду має отримати Вінісіус Жуніор.

Родрі обійшов гравців "Реала" у голосуванні за "Золотий м'яч". Фото: Reuters

"Ман Сіті" хоче зберегти Родрі

Джерело розповіло, що у "Манчестер Сіті" відчувають небезпеку з боку "Реала" і тому мають намір продовжити контракт.

Чинний контракт 28-річного гравця закінчується влітку 2027 року. У пріоритеті "Ман Сіті" продовження контракту мінімум до 2030 року.

Переговори з Родрі щодо нового контракту хочуть завершити до кінця поточного року.

У "Манчестер Сіті" Родрі став першим власником "Золотого м'яча" і тому у клубі сильно зросла значущість футболіста для клубу.

Зазначимо, що Родрі цього сезону отримав важку травму і може його пропустити.

Родрі отримав травму. Фото: Reuters

Нагадаємо, у гравці "Динамо" та збірної України Владиславі Ванаті зацікавлений легендарний футбольний клуб із Серії А.

Донецький "Шахтар" та боснієць Марино Пушич невдовзі можуть припинити свої трудові взаємини.

Раніше форвард "Реала" Кіліан Мбаппе хотів придбати легендарний європейський футбольний клуб.