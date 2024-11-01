Манчестер Сити планирует продлить контракт с Родри

Ман Сити начинает "войну" с Реалом за владельца Золотого мяча
В "Манчестер Сити" враждебно отнеслись к желанию мадридского "Реала" переманить испанского полузащитника Родри. Ранее футболист получил "Золотой мяч-2024".
Поэтому в команде собираются принять меры, чтобы сохранить футболиста, сообщило издание Cadena Ser.
Отметим, что ранее из-за Родри и его победы в церемонии "Золотого мяча-2024" "Реал" игнорировал церемонию награждения от France Football. В клубе были уверены, что награду должен получить Винисиус Жуниор.
"Ман Сити" хочет сохранить Родри
Источник рассказал, что в "Манчестер Сити" чувствуют опасность со стороны "Реала" и поэтому намерены продлить контракт.
Действующий контракт 28-летнего игрока заканчивается летом 2027 года. В приоритете у "Ман Сити" продление контракта минимум до 2030 года.
Переговоры с Родри по новому контракту хотят завершить до конца текущего года.
В "Манчестер Сити" Родри стал первым владельцем "Золотого мяча" и поэтому в клубе сильно выросла значимость футболиста для клуба.
Отметим, что Родри в текущем сезоне получил тяжелую травму и может его пропустить.
Напомним, в игроке "Динамо" и сборной Украины Владиславе Ванате заинтересован легендарный футбольный клуб из Серии А.
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