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Ман Сити начинает "войну" с Реалом за владельца Золотого мяча

1 ноября 2024 12:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Манчестер Сити планирует продлить контракт с Родри
Родри получил "Золотой мяч-2024". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В "Манчестер Сити" враждебно отнеслись к желанию мадридского "Реала" переманить испанского полузащитника Родри. Ранее футболист получил "Золотой мяч-2024".

Поэтому в команде собираются принять меры, чтобы сохранить футболиста, сообщило издание Cadena Ser.

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Отметим, что ранее из-за Родри и его победы в церемонии "Золотого мяча-2024" "Реал" игнорировал церемонию награждения от France Football. В клубе были уверены, что награду должен получить Винисиус Жуниор.

Родри
Родри обошел игроков "Реала" в голосовании за "Золотой мяч". Фото: Reuters

"Ман Сити" хочет сохранить Родри

Источник рассказал, что в "Манчестер Сити" чувствуют опасность со стороны "Реала" и поэтому намерены продлить контракт.

Действующий контракт 28-летнего игрока заканчивается летом 2027 года. В приоритете у "Ман Сити" продление контракта минимум до 2030 года.

Переговоры с Родри по новому контракту хотят завершить до конца текущего года.

В "Манчестер Сити" Родри стал первым владельцем "Золотого мяча" и поэтому в клубе сильно выросла значимость футболиста для клуба.

Отметим, что Родри в текущем сезоне получил тяжелую травму и может его пропустить.

Родри получил травму
Родри получил травму. Фото: Reuters

Напомним, в игроке "Динамо" и сборной Украины Владиславе Ванате заинтересован легендарный футбольный клуб из Серии А.

Донецкий "Шахтер" и босниец Марино Пушич вскоре могут прекратить свои трудовые взаимоотношения.

Ранее форвард "Реала" Килиан Мбаппе хотел приобрести легендарный европейский футбольный клуб.

Реал Мадрид Манчестер Сити футбол Родри Футбол трансферы

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