Головна Спорт У Ямала новий зірковий роман — фото

У Ямала новий зірковий роман — фото

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 08:29
Ламін Ямал з Барселони почав роман з аргентинською співачкою Нікі Ніколь
Дівчина Ламіна Ямала Нікі Ніколь сидить по центру. Фото: кадр з відео clarin.com

Зірка "Барселони" Ламін Ямал, якому лише 18 років, знайшов нову дівчину. Для футболіста це вже треті стосунки за останній рік.

Новою обраницею юного футболіста стала аргентинська співачка Нікі Ніколь, повідомив портал clarin.com.

Читайте також:
Девушка Ламина Ямала
Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Нові стосунки Ламіна Ямала

Пара не оголошувала свої стосунки, але в мережу потрапило відео з дня народження Ламіна, де він танцював з Ніколь.

Після танцю з Ламіном Нікі відвідала матч Кубка Гампера в футболці "Барселони" й отримала персоналізовану сорочку від президента каталонців Жоана Лапорти.

Девушка Ламина Ямала
Ніколь отримала футболку від Лапорти. Фото: кадр з відео clarin.com

Журналісти потім помітили пару на пляжній дискотеці, де вони поцілувалися.

Також всі дізналися, що фото Ніколь є на шпалерах на телефоні Ямала і тоді всі впевнились в тому, що їх стосунки реальні.

Раніше Ямала пов’язували з різними дівчатами з Іспанії та Італії. Навіть в мережі обговорювали можливі стосунки Ямала зі старшою моделлю OnlyFans, але, крім розмов та деяких збігів геолокації, доказів цьому було мало.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх та ще дві українські стрибунки у висоту виступлять на етапі ДЛ в Польщі.

Боксер Олександр Усик наразі зазнає утисків від організації WBO.

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума не може битися проти Усика — так вважає Рой Джонс-молодший.

Київський "Локомотив" влаштував скандал, оскільки "Шахтар" переманив їх тренера.

футбол Барселона дружини футболістів Ламін Ямал стосунки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
