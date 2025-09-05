Відео
Головна Спорт Дівчина покинула Ламіна Ямала заради гравця Реалу

Дівчина покинула Ламіна Ямала заради гравця Реалу

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 08:20
Дівчина Ламіна Ямала почала стосунки з гравцем Реалу та кинула зірку Барселони
Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

У юного футболіста каталонської "Барселони" Ламіна Ямала знову проблеми на особистому фронті. Його стосунки з новою дівчиною тривали всього кілька тижнів.

Потім дівчина кинула Ямала та пішла до ідеологічного ворога — гравця "Реалу", повідомив портал DefensaCentral.

Читайте також:
Девушка Ламина Ямала
Нікі Ніколь та Ламін Ямал. Фото: DefensaCentral

Ямала замінили на гравця "Реалу"

Ямал розстався з аргентинською реп-виконавицею Нікі Ніколь. Джерела стверджують, що дівчина покинула Ламіна, оскільки закохалася в талановитого аргентинського гравця "Реалу" Франко Мастантуоно.

Ніколь любить футболістів, оскільки раніше їй приписували роман з зіркою "Челсі" та збірної Аргентини Енцо Фернандесом.

Також цікаво, що стосунки Ямаля та Ніколь тривали лише 13 днів після офіційного підтвердження. Вони зійшлись 25 серпня, коли дівчина святкувала 25-річчя.

Девушка Ламина Ямала
Франко Мастантуоно. Фото: instagram.com/franco.mastantuono

Через 13 днів Ямал видалив спільні фото з соцмереж та змінив аватарку на чорний фон.

Джерела в "Барселоні" повідомили, що Ламін був засмучений через рішення Ніколь. Не додало йому позитиву й той факт, що вона відразу з’явилася на публіці з Мастантуоно. Джерела вважають, що Ніколь могла почати стосунки з гравцем "Реалу" ще до розриву з Ламіном.

Нагадаємо, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров може піти з посади, якщо програє Франції та Азербайджану.

У київському "Динамо" не планують звільняти Олександра Шовковського до грудня.

Силовики провели обшук вдома у тренера збірної України U-21.

Реал Мадрид Барселона дружини футболістів Ламін Ямал стосунки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
