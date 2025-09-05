Видео
Сабо поделился прогнозом на матч Украина — Франция

Сабо поделился прогнозом на матч Украина — Франция

Дата публикации 5 сентября 2025 13:07
Сабо оценил шансы Украины в матче с Францией
Александр Зинченко в национальной команде. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от первого матча национальной команды в отборе к чемпионату мира-2026 против Франции. 

Эксперт отметил, что команда Дидье Дешама обладает невероятным подбором футболистов и будет давить на украинскую оборону, сообщает "Трибуна". 



Опытный специалист отметил, что предсказать состав украинцев непросто, ведь команда долго не собиралась, а ряд игроков получил травмы. На фоне этого Франция выглядит явным фаворитом, и Йожеф Сабо считает, что только чудо может помочь Украине избежать крупного поражения. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

В чем шанс на победу для команды Реброва

Сабо подчеркнул, что отдельные потери не должны стать оправданием. Трубин способен заменить Лунина, а на правом фланге есть Конопля. Однако отсутствие Миколенко эксперт назвал ощутимой проблемой, ведь равноценной замены у него нет.

"У Украины нет ярко выраженных лидеров, и многое будет зависеть от игры защитников. В свое время мы играли строго от обороны и дисциплинированно, именно это принесло результат. Нашим нужно действовать так же жестко и не давать французам свободно принимать мяч", — объяснил Сабо.  

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Йожеф Сабо
Автор: Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
