Ризнык рассказал о будущем Судакова и Кевина

Голкипер "Шахтера" Анатолий Ризнык поделился мнением о последних изменениях в составе команды. В центре внимания оказались трансферы игрока сборной Украины Георгия Судакова и бразильца Кевина, которые этим летом покинули донецкий клуб.

Судаков продолжит карьеру в лиссабонской "Бенфике", сообщает "Украинский футбол".

Португальцы давно следили за полузащитником, и переход Георгия Судакова стал логичным шагом для одного из самых ярких талантов украинского футбола.

Кевин, в свою очередь, получил шанс проявить себя в Англии. Его работоспособность и стабильная игра позволили привлечь внимание клубов АПЛ, и теперь он попробует свои силы в одном из сильнейших чемпионатов мира.

Реакция Ризныка на трансферы "горняков"

По словам голкипера "Шахтера", уход лидеров является нормальным явлением для современного футбола, а для команды это повод двигаться дальше. Он подчеркнул, что в составе "горняков" достаточно игроков, способных заменить ушедших футболистов.

"Жора — классный футболист, который показал топовую игру. Он полностью заслужил на этот шанс и может вырасти до уровня мирового гранда. Кевин нам очень помог и тоже заслужил попробовать себя в Англии. Такие трансферы дают мотивацию остальным футболистам "Шахтера" стараться, прогрессировать и идти вперед", — объяснил Ризнык.

