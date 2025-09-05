Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ризнык объяснил, где будет играть Судаков после Бенфики

Ризнык объяснил, где будет играть Судаков после Бенфики

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:22
Ризнык рассказал о будущем Судакова и Кевина
Дмитрий Ризнык на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкипер "Шахтера" Анатолий Ризнык поделился мнением о последних изменениях в составе команды. В центре внимания оказались трансферы игрока сборной Украины Георгия Судакова и бразильца Кевина, которые этим летом покинули донецкий клуб.

Судаков продолжит карьеру в лиссабонской "Бенфике", сообщает "Украинский футбол".

Реклама
Читайте также:

Португальцы давно следили за полузащитником, и переход Георгия Судакова стал логичным шагом для одного из самых ярких талантов украинского футбола. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кевин, в свою очередь, получил шанс проявить себя в Англии. Его работоспособность и стабильная игра позволили привлечь внимание клубов АПЛ, и теперь он попробует свои силы в одном из сильнейших чемпионатов мира.

Реакция Ризныка на трансферы "горняков"

По словам голкипера "Шахтера", уход лидеров является нормальным явлением для современного футбола, а для команды это повод двигаться дальше. Он подчеркнул, что в составе "горняков" достаточно игроков, способных заменить ушедших футболистов.

"Жора — классный футболист, который показал топовую игру. Он полностью заслужил на этот шанс и может вырасти до уровня мирового гранда. Кевин нам очень помог и тоже заслужил попробовать себя в Англии. Такие трансферы дают мотивацию остальным футболистам "Шахтера" стараться, прогрессировать и идти вперед", — объяснил Ризнык. 

Напомним, футболист юношеской сборной Украины Артем Рыбак становится звездой академии каталонской "Барселоны". 

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сыграл последний матч перед родными трибунами в национальной команде. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков Дмитрий Ризнык
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации