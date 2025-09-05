Видео
Главная Спорт Юный талант из Украины уже блистает в Барселоне — кто он

Юный талант из Украины уже блистает в Барселоне — кто он

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 17:01
Как украинец стал звездой Ла Масии в Барселоне за два года
Артем Рыбак в "Барселоне". Фото: instagram.com/barcanation_fcb/

Украинский плеймейкер Артем Рыбак, которому всего 15 лет, продолжает сиять на чемпионате мира среди клубов до 18 лет в Кордове. Его игра за "Барселону" уже стала заметной не только для тренеров, но и для специалистов, следящих за юными талантами.

Портал Новини.LIVE рассказывает, что известно о юном украинце и его карьере в одном из самых популярных клубов мира. 

Читайте также:

Артем Рыбак присоединился к знаменитой футбольной академии "Барселоны" Ла Масии в 2022 году после перехода из "Шахтера". С первых матчей он проявил себя как игрок с высоким футбольным интеллектом и способностью вести команду вперед. 

Артем Рыбак
Артем Рыбак с мячом. Фото: instagram.com/pureblaugrana__/

Прошлый сезон Рыбак провел за Cadete B (команда "Барселоны" до 14 лет — Ред.), где стал ключевой фигурой и выделялся результативностью. В этом году тренеры приняли решение сразу перевести его в Juvenil B (команда "Барселоны" до 17 лет — Ред.), минуя Cadete A — редкий случай, подтверждающий особое доверие к украинцу.

Яркий талант из Украины

Особенно запоминающимися стали его выступления на юношеских турнирах: в одном из матчей Артем оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Испанские СМИ не сдерживали эмоций, сравнивая его манеру игры и левую ногу с Месси.

Кроме клубного уровня, у Рыбака есть опыт игры за сборную Украины U-16, где он провел шесть матчей и забил один гол. Это показывает, что его прогресс замечен не только в Каталонии, но и в национальной системе.

Контракт с "Барселоной" у Артема рассчитан до 2026 года. Для 15-летнего футболиста это серьезный аванс доверия, а для Украины это повод гордиться новым поколением игроков, способных заявить о себе в Европе. 

Напомним, бывший лидер "Барселоны" Лионель Месси красиво попрощался с болельщиками сборной Аргентины. 

В главной сборной Украины может появиться новый наставник, перед Сергеем Ребровым стоит важная задача. 

спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига Артем Рыбак
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
