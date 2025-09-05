Відео
Головна Спорт Юний талант з України вже став зіркою у Барселоні — хто він

Юний талант з України вже став зіркою у Барселоні — хто він

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:01
Талант з України Рибак став зіркою юнацької команди Барселони
Артем Рибак у "Барселоні". Фото: instagram.com/barcanation_fcb/

Український плеймейкер Артем Рибак, якому лише 15 років, продовжує сяяти на чемпіонаті світу серед клубів до 18 років у Кордові. Його гра за "Барселону" вже стала помітною не лише для тренерів, а й для спеціалістів, які стежать за юними талантами.

Портал Новини.LIVE розповідає, що відомо про юного українця та його кар'єру в одному з найпопулярніших клубів світу.

Читайте також:

Артем Рибак приєднався до знаменитої футбольної академії "Барселони" Ла Масії у 2022 році після переходу з "Шахтаря". З перших матчів він проявив себе як гравець із високим футбольним інтелектом та здатністю вести команду вперед.

Артем Рыбак
Артем Рибак із м'ячем. Фото: instagram.com/pureblaugrana__/

Минулий сезон Рибак провів за Cadete B (команда "Барселони" до 14 років — Ред.), де став ключовою фігурою і виділявся результативністю. Цього року тренери ухвалили рішення одразу перевести його до Juvenil B (команда "Барселони" до 17 років — Ред.), оминувши Cadete A — рідкісний випадок, що підтверджує особливу довіру до українця.

Яскравий талант з України

Особливо запам'яталися його виступи на юнацьких турнірах: в одному з матчів Артем оформив хет-трик та зробив гольову передачу. Іспанські ЗМІ не стримували емоцій, порівнюючи його манеру гри та ліву ногу з манерою гри Ліонеля Мессі.

Окрім клубного рівня, у Рибака є досвід гри за збірну України U-16, де він провів шість матчів та забив один гол. Це показує, що його прогрес помічений не тільки в Каталонії, а й у національній системі.

Контракт із "Барселоною" в Артема розрахований до 2026 року. Для 15-річного футболіста це серйозний аванс довіри, а для України це привід пишатися новим поколінням гравців, здатних заявити про себе в Європі.

Нагадаємо, колишній лідер "Барселони" Ліонель Мессі красиво попрощався з уболівальниками збірної Аргентини.

У головній збірній України може з'явитися новий наставник, перед Сергієм Ребровим стоїть важливе завдання.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Артем Рибак
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
