Бущан и Брагару официально стали игроками Полесья

Георгий Бущан на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Житомирское "Полесье" объявило о двух громких трансферах в одно трансферное окно. К команде присоединились Георгий Бущан и Максим Брагару, которые проведут сезон в составе "волков".

Оба игрока будут выступать в команде Руслана Ротаня на правах аренды, сообщает портал Новини.LIVE.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал самым ярким пополнением. 31-летний вратарь, воспитанник "Динамо", за карьеру в киевском клубе сыграл более 200 матчей и завоевал национальные трофеи. В начале 2025 года он пробовал силы в Саудовской Аравии, но теперь возвращается в украинский чемпионат.

Георгий Бущан в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Максим Брагару также перешел в "Полесье" на правах аренды из "Динамо". 23-летний полузащитник имеет опыт игры за "Черноморец" и в сумме провел 145 матчей на взрослом уровне, отметившись 12 голами и 12 передачами. В новом сезоне он уже забил один мяч и сделал один ассист в составе киевлян.

Максим Брагару в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Подробности трансферов "Полесья"

Оба игрока перебрались в Житомир на условиях аренды сроком на один год. У Брагару предусмотрено право выкупа, а финансовые детали соглашения с Бущаном не раскрываются.

Контракт Брагару с "Динамо" действует до 2028 года, а сам футболист не был заявлен на групповой этап Лиги конференций. Для Бущана это новый вызов на родине после полутора десятилетий в Киеве и короткого этапа в Саудовской Аравии.

