Забарный назвал причину поражения сборной Украины во Вроцлаве

Илья Забарный против Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Защитник сборной Украины и парижского "ПСЖ" Илья Забарный подвел итоги матча с Францией, который открыл для "сине-желтых" отборочный турнир к чемпионату мира-2026. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 0:2.

Забарный признал, что в таких матчах необходимо реализовывать свои моменты, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Французы контролировали мяч и реализовали свои моменты, тогда как украинцы упустили несколько хороших шансов. Особенно активным стал второй тайм, где команда Реброва могла сократить отставание, но не сумела пробить голкипера соперника.

Забарный старается удержать соперника. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Два разных тайма для "сине-желтых"

Несмотря на поражение, болельщики сборной Украины признали Забарного лучшим игроком встречи. Юбилейный 50-й матч в составе национальной команды стал для него настоящим испытанием, в котором он сумел показать высокий уровень игры.

По словам Забарного, матч получился очень непростым, но в то же время интересным. Он отметил, что команда имела несколько хороших возможностей, которые нужно было реализовать. Защитник добавил, что Украина выглядела уверенно, особенно после перерыва, но соперник использовал свой шанс лучше.

"Мы старались действовать как единая команда и создавать моменты. Конечно, есть над чем работать, но самое главное — двигаться вперед. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему матчу", — заверил Забарный.

Следующий поединок ждет сборную Украины уже 9 сентября. Соперником станет Азербайджан.

Напомним, ранее Сергей Ребров не стал обвинять футболистов в поражении и объяснил, что ему понравилось в игре сборной Украины.

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам отдал должное сопернику и признал, что его команда потратила много сил на победу.