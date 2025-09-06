Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарный объяснил, почему Украина уступила Франции

Забарный объяснил, почему Украина уступила Франции

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 09:31
Забарный назвал причину поражения сборной Украины во Вроцлаве
Илья Забарный против Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Защитник сборной Украины и парижского "ПСЖ" Илья Забарный подвел итоги матча с Францией, который открыл для "сине-желтых" отборочный турнир к чемпионату мира-2026. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 0:2.

Забарный признал, что в таких матчах необходимо реализовывать свои моменты, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Реклама
Читайте также:

Французы контролировали мяч и реализовали свои моменты, тогда как украинцы упустили несколько хороших шансов. Особенно активным стал второй тайм, где команда Реброва могла сократить отставание, но не сумела пробить голкипера соперника. 

Илья Забарный
Забарный старается удержать соперника. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Два разных тайма для "сине-желтых"

Несмотря на поражение, болельщики сборной Украины признали Забарного лучшим игроком встречи. Юбилейный 50-й матч в составе национальной команды стал для него настоящим испытанием, в котором он сумел показать высокий уровень игры.

По словам Забарного, матч получился очень непростым, но в то же время интересным. Он отметил, что команда имела несколько хороших возможностей, которые нужно было реализовать. Защитник добавил, что Украина выглядела уверенно, особенно после перерыва, но соперник использовал свой шанс лучше.

"Мы старались действовать как единая команда и создавать моменты. Конечно, есть над чем работать, но самое главное — двигаться вперед. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему матчу", — заверил Забарный.

Следующий поединок ждет сборную Украины уже 9 сентября. Соперником станет Азербайджан. 

Напомним, ранее Сергей Ребров не стал обвинять футболистов в поражении и объяснил, что ему понравилось в игре сборной Украины. 

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам отдал должное сопернику и признал, что его команда потратила много сил на победу. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу Илья Забарный ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации