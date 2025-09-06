Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дешам объяснил, почему Франции было сложно играть с Украиной

Дешам объяснил, почему Франции было сложно играть с Украиной

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 09:01
Дешам оценил победу Франции над Украиной
Дидье Дешам приветствует Сергея Реброва. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги стартового поединка в отборе к чемпионату мира-2026. Его команда обыграла сборную Украины во Вроцлаве со счетом 2:0.

Дешам отдал должное сопернику и заявил, что поединок отнял много сил у французов, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Реклама
Читайте также:

Французы забили быстрый гол и контролировали мяч, однако не смогли реализовать все созданные моменты. При этом украинцы во втором тайме сумели прибавить и имели несколько шансов для того, чтобы вернуть интригу.

Как Дешам оценил победу "трехцветных"

Для французов это был первый официальный матч нового цикла, и наставник отметил, что его подопечным пришлось действовать на высоких скоростях. В концовке игра проходила на встречных курсах, но класс игроков атаки позволил "трехцветным" довести матч до уверенной победы. 

Артем Довбик
Упамекано опережает Довбика. Фото: Reuters/Kacper Pempel

По словам Дешама, команда провела очень сильный первый тайм и могла решить исход ещё до перерыва. Во второй половине встречи, по его признанию, футболисты потратили много сил, что повлияло на агрессию в прессинге. Тренер подчеркнул, что соперник также проявил себя достойно и создал опасные моменты.

"Мы победили 2:0, сохранили свои ворота в неприкосновенности, но у Украины были хорошие шансы. Все же для нас важно начать турнир с победы, и этим результатом я доволен", — признался Дешам. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему у него нет претензий к команде после поражения от Франции. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу Дидье Дешам ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации