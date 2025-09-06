Дешам оценил победу Франции над Украиной

Дидье Дешам приветствует Сергея Реброва. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги стартового поединка в отборе к чемпионату мира-2026. Его команда обыграла сборную Украины во Вроцлаве со счетом 2:0.

Дешам отдал должное сопернику и заявил, что поединок отнял много сил у французов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

Французы забили быстрый гол и контролировали мяч, однако не смогли реализовать все созданные моменты. При этом украинцы во втором тайме сумели прибавить и имели несколько шансов для того, чтобы вернуть интригу.

Как Дешам оценил победу "трехцветных"

Для французов это был первый официальный матч нового цикла, и наставник отметил, что его подопечным пришлось действовать на высоких скоростях. В концовке игра проходила на встречных курсах, но класс игроков атаки позволил "трехцветным" довести матч до уверенной победы.

Упамекано опережает Довбика. Фото: Reuters/Kacper Pempel

По словам Дешама, команда провела очень сильный первый тайм и могла решить исход ещё до перерыва. Во второй половине встречи, по его признанию, футболисты потратили много сил, что повлияло на агрессию в прессинге. Тренер подчеркнул, что соперник также проявил себя достойно и создал опасные моменты.

"Мы победили 2:0, сохранили свои ворота в неприкосновенности, но у Украины были хорошие шансы. Все же для нас важно начать турнир с победы, и этим результатом я доволен", — признался Дешам.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему у него нет претензий к команде после поражения от Франции.