Каким был разбор игры Украины от Сергея Реброва

Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Франции в стартовом туре отбора на чемпионат мира-2026. Игра прошла во Вроцлаве и завершилась со счетом 0:2.

Наставник заявил, что игра соперника его не удивила, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Украинская команда имела кадровые проблемы, но в целом показала достойное сопротивление. Особенно активным был второй тайм, где "сине-желтые" сумели создать несколько опасных моментов у ворот соперника.

Франция взяла контроль над мячом с первых минут и реализовала преимущество. Голы Олисе и Мбаппе стали решающими, а для украинцев самым большим упущением стала плохая реализация собственных шансов.

Сергей Ребров вносит коррективу в игру. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Наставник не стал критиковать "сине-желтых"

По словам Реброва, матч показал, что Украина способна играть на равными отрезками даже с топ-соперниками, но нужна концентрация и холодная реализация моментов. Тренер отметил, что в команде достаточно игроков, чтобы двигаться дальше и прогрессировать.

"Это была непростая игра против очень сильной команды. Мы имели свои шансы, но должны были их использовать лучше. После пропущенного гола ребята заиграли смелее, но против такой сборной, как Франция, любые ошибки наказываются. Теперь важно восстановиться и готовиться к следующему матчу, где мы обязаны сыграть результативно", — заявил Ребров.

Свой следующий поединок в отборе на ЧМ-2026 "сине-желтые" проведут против Азербайджана, который вчера проиграл Исландии (0:5), уже во вторник, 9 сентября.

Напомним, накануне молодежная сборная Украины провела сложный матч с Литвой, но сумела разгромить соперника во втором тайме.