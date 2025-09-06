Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров гордится сборной Украины несмотря на поражение от Франции

Ребров гордится сборной Украины несмотря на поражение от Франции

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 08:31
Каким был разбор игры Украины от Сергея Реброва
Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Франции в стартовом туре отбора на чемпионат мира-2026. Игра прошла во Вроцлаве и завершилась со счетом 0:2.

Наставник заявил, что игра соперника его не удивила, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Реклама
Читайте также:

Украинская команда имела кадровые проблемы, но в целом показала достойное сопротивление. Особенно активным был второй тайм, где "сине-желтые" сумели создать несколько опасных моментов у ворот соперника. 

Франция взяла контроль над мячом с первых минут и реализовала преимущество. Голы Олисе и Мбаппе стали решающими, а для украинцев самым большим упущением стала плохая реализация собственных шансов.

Сергей Ребров
Сергей Ребров вносит коррективу в игру. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Наставник не стал критиковать "сине-желтых"

По словам Реброва, матч показал, что Украина способна играть на равными отрезками даже с топ-соперниками, но нужна концентрация и холодная реализация моментов. Тренер отметил, что в команде достаточно игроков, чтобы двигаться дальше и прогрессировать.

"Это была непростая игра против очень сильной команды. Мы имели свои шансы, но должны были их использовать лучше. После пропущенного гола ребята заиграли смелее, но против такой сборной, как Франция, любые ошибки наказываются. Теперь важно восстановиться и готовиться к следующему матчу, где мы обязаны сыграть результативно", — заявил Ребров.

Свой следующий поединок в отборе на ЧМ-2026 "сине-желтые" проведут против Азербайджана, который вчера проиграл Исландии (0:5), уже во вторник, 9 сентября. 

Напомним, накануне молодежная сборная Украины провела сложный матч с Литвой, но сумела разгромить соперника во втором тайме. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации