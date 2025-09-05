Видео
Сборная Украины разгромила соперника во втором тайме

Сборная Украины разгромила соперника во втором тайме

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 21:29
Украинцы забили сверстникам из Литвы 4 гола во втором тайме
Вратарь Владислав Крапивцов не пропустил ни одного гола. Фото: instagram.com/uafukraine/

Молодежная сборная Украины U-21 уверенно начала отборочный цикл чемпионата Европы-2027. В стартовом поединке команда Унаи Мельгосы разгромила сверстников из Литвы со счетом 4:0.

"Сине-желтые" провели оба тайма с позиции силы, но долго не могли забить гол, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Унаи Мельгоса
Тренер Украины U-21 Унаи Мельгоса. Фото: instagram.com/uafukraine/

Отбор к чемпионату Европы U-21. Группа H

Литва — Украина — 0:4 (0:0) 

Голы: Кревсун, 69; Корнийчук, 73; Синчук, 77; Гаджиев, 90+4

С первых минут украинцы взяли мяч под контроль и создали несколько опасных моментов. Кревсун, Пономаренко и Варфоломеев пытались пробить оборону соперника, но вратарь хозяев несколько раз выручал свою команду.

После перерыва литовцы оживились и даже могли открыть счет, однако Крапивцов справился с опасным ударом в упор. Ответ сборной Украины оказался решающим: на 69-й минуте Кревсун замкнул передачу Синчука и вывел гостей вперед.

Четыре безответных гола

Через несколько минут Корнийчук удвоил преимущество точным ударом с линии штрафной, а затем сам Синчук реализовал пенальти. В концовке Гаджиев довел счет до разгромного, а капитан Литвы успел получить красную карточку.

Таким образом, молодежка Украины начала отбор к Евро-2027 с крупной победы. Успех в Литве стал хорошим заделом для будущих матчей, в которых подопечные Мельгосы рассчитывают подтвердить статус одного из фаворитов группы. 

Напомним, футболист юношеской сборной Украины считается одним из самых талантливых игроков в академии "Барселоны". 

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык объяснил, что ждет Георгия Судакова после перехода в "Бенфику". 

Литва спорт футбол молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса Владислав Крапивцов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
