Украинцы забили сверстникам из Литвы 4 гола во втором тайме

Молодежная сборная Украины U-21 уверенно начала отборочный цикл чемпионата Европы-2027. В стартовом поединке команда Унаи Мельгосы разгромила сверстников из Литвы со счетом 4:0.

"Сине-желтые" провели оба тайма с позиции силы, но долго не могли забить гол, сообщает портал Новини.LIVE.

Отбор к чемпионату Европы U-21. Группа H

Литва — Украина — 0:4 (0:0)

Голы: Кревсун, 69; Корнийчук, 73; Синчук, 77; Гаджиев, 90+4

С первых минут украинцы взяли мяч под контроль и создали несколько опасных моментов. Кревсун, Пономаренко и Варфоломеев пытались пробить оборону соперника, но вратарь хозяев несколько раз выручал свою команду.

После перерыва литовцы оживились и даже могли открыть счет, однако Крапивцов справился с опасным ударом в упор. Ответ сборной Украины оказался решающим: на 69-й минуте Кревсун замкнул передачу Синчука и вывел гостей вперед.

Четыре безответных гола

Через несколько минут Корнийчук удвоил преимущество точным ударом с линии штрафной, а затем сам Синчук реализовал пенальти. В концовке Гаджиев довел счет до разгромного, а капитан Литвы успел получить красную карточку.

Таким образом, молодежка Украины начала отбор к Евро-2027 с крупной победы. Успех в Литве стал хорошим заделом для будущих матчей, в которых подопечные Мельгосы рассчитывают подтвердить статус одного из фаворитов группы.

