Україна
Ребров назвал состав Украины на матч с Францией

Ребров назвал состав Украины на матч с Францией

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 20:28
Ребров и Дешам назвали составы на матч Украина — Франция
Тренер Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Отборочная кампания на Кубок Мира 2026 года стартовала для сборной Украины поединком с национальной командой Франции. "Сине-желтые" изначально были аутсайдерами этой пары. 

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров не смог выставить на эту игру оптимальный состав, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с серьезными кадровыми трудностями накануне матча с французами. По разным причинам из обоймы команды выпали Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Виктор Цыганков и еще несколько футболистов. Также прошла информация, что часть игроков "сине-желтых" отравилась за сутки до игры. 

Николай Матвиенко
Один из лидеров сборной Украины Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Составы на матч Украина — Франция 

Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Зинченко — Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Зубков, Ярмолюк — Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Сборная Франции: Меньян — Динь, Упамекано, Кунде — Чуамени, Олисе, Конате, Коне — Баркола, Мбаппе (капитан), Дуэ. 

Тренер: Дидье Дешам. 

Напомним, восходящая звезда сборной Украины вызвала восторг у испанских журналистов и болельщиков "Барселоны". 

Форвард Лионель Месси провел свой последний поединок за сборную Аргентины перед родными трибунами. 

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Франции по футболу Дидье Дешам ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
