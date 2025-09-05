Ребров и Дешам назвали составы на матч Украина — Франция

Ребров назвал состав Украины на матч с Францией
Отборочная кампания на Кубок Мира 2026 года стартовала для сборной Украины поединком с национальной командой Франции. "Сине-желтые" изначально были аутсайдерами этой пары.
Главный тренер украинской команды Сергей Ребров не смог выставить на эту игру оптимальный состав, сообщает официальный сайт УЕФА.
Тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с серьезными кадровыми трудностями накануне матча с французами. По разным причинам из обоймы команды выпали Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Виктор Цыганков и еще несколько футболистов. Также прошла информация, что часть игроков "сине-желтых" отравилась за сутки до игры.
Составы на матч Украина — Франция
Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Зинченко — Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Зубков, Ярмолюк — Довбик.
Тренер: Сергей Ребров.
Сборная Франции: Меньян — Динь, Упамекано, Кунде — Чуамени, Олисе, Конате, Коне — Баркола, Мбаппе (капитан), Дуэ.
Тренер: Дидье Дешам.
