Ребров и Дешам назвали составы на матч Украина — Франция

Тренер Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Отборочная кампания на Кубок Мира 2026 года стартовала для сборной Украины поединком с национальной командой Франции. "Сине-желтые" изначально были аутсайдерами этой пары.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров не смог выставить на эту игру оптимальный состав, сообщает официальный сайт УЕФА.

Тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с серьезными кадровыми трудностями накануне матча с французами. По разным причинам из обоймы команды выпали Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Виктор Цыганков и еще несколько футболистов. Также прошла информация, что часть игроков "сине-желтых" отравилась за сутки до игры.

Один из лидеров сборной Украины Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Составы на матч Украина — Франция

Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Зинченко — Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Зубков, Ярмолюк — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

Сборная Франции: Меньян — Динь, Упамекано, Кунде — Чуамени, Олисе, Конате, Коне — Баркола, Мбаппе (капитан), Дуэ.

Тренер: Дидье Дешам.

