Ребров назвав склад України на матч із Францією

Ребров назвав склад України на матч із Францією

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 20:28
Ребров здивував вибором основного складу на гру із Францією
Тренер Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Відбіркова кампанія на Кубок Світу 2026 року стартувала для збірної України поєдинком із національною командою Франції. "Синьо-жовті" спочатку були аутсайдерами цієї пари.

Головний тренер української команди Сергій Ребров не зміг виставити на цю гру оптимальний склад, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Тренерський штаб Сергія Реброва зіткнувся з серйозними кадровими труднощами напередодні матчу з французами. З різних причин з обойми команди випали Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Віктор Циганков та ще кілька футболістів. Також пройшла інформація, що частина гравців "синьо-жовтих" отруїлася за добу до гри.

Николай Матвиенко
Один із лідерів збірної України Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Склади на матч Україна — Франція

Збірна України: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Зінченко — Калюжний, Гуцуляк, Судаков, Зубков, Ярмолюк — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Збірна Франції: Меньян — Дінь, Упамекано, Кунде — Чуамені, Олісе, Конате, Коне — Баркола, Мбаппе (капітан), Дуе.

Тренер: Дідьє Дешам.

Нагадаємо, висхідна зірка збірної України викликала захоплення в іспанських журналістів і вболівальників "Барселони".

Форвард Ліонель Мессі провів свій останній поєдинок за збірну Аргентини перед рідними трибунами.

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
