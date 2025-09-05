Ребров здивував вибором основного складу на гру із Францією

Ребров назвав склад України на матч із Францією
Відбіркова кампанія на Кубок Світу 2026 року стартувала для збірної України поєдинком із національною командою Франції. "Синьо-жовті" спочатку були аутсайдерами цієї пари.
Головний тренер української команди Сергій Ребров не зміг виставити на цю гру оптимальний склад, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Тренерський штаб Сергія Реброва зіткнувся з серйозними кадровими труднощами напередодні матчу з французами. З різних причин з обойми команди випали Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Віктор Циганков та ще кілька футболістів. Також пройшла інформація, що частина гравців "синьо-жовтих" отруїлася за добу до гри.
Склади на матч Україна — Франція
Збірна України: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Зінченко — Калюжний, Гуцуляк, Судаков, Зубков, Ярмолюк — Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
Збірна Франції: Меньян — Дінь, Упамекано, Кунде — Чуамені, Олісе, Конате, Коне — Баркола, Мбаппе (капітан), Дуе.
Тренер: Дідьє Дешам.
