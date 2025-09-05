Відео
Збірна України розгромила суперника в другому таймі

Збірна України розгромила суперника в другому таймі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 21:29
Кревсун, Корнійчук та Синчук принесли перемогу Україні над Литвою
Воротар Владислав Крапивцов не пропустив жодного гола. Фото: instagram.com/uafukraine/

Молодіжна збірна України U-21 впевнено розпочала відбірковий цикл чемпіонату Європи-2027. У стартовому поєдинку команда Унаї Мельгоси розгромила однолітків із Литви з рахунком 4:0.

"Синьо-жовті" провели обидва тайми з позиції сили, але довго не могли забити гол, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:
Унаи Мельгоса
Тренер Украини U-21 Унаї Мельгоса. Фото: instagram.com/uafukraine/

Відбір до чемпіонату Європи U-21. Група H

Литва — Україна — 0:4 (0:0)

Голи: Кревсун, 69; Корнійчук, 73; Сінчук, 77; Гаджиєв, 90+4

З перших хвилин українці взяли м'яч під контроль та створили декілька небезпечних моментів. Кревсун, Пономаренко та Варфоломєєв намагалися пробити оборону суперника, але воротар господарів кілька разів виручав свою команду.

Після перерви литовці пожвавилися та навіть могли відкрити рахунок, однак Крапивцов впорався з небезпечним ударом впритул. Відповідь збірної України виявилася вирішальною: на 69-й хвилині Кревсун замкнув передачу Синчука та вивів гостей уперед.

Чотири голи без відповіді

За кілька хвилин Корнійчук подвоїв перевагу точним ударом з лінії штрафного, а потім сам Сінчук реалізував пенальті. У кінцівці Гаджиєв довів рахунок до розгромного, а капітан Литви встиг отримати червону картку.

Таким чином, молодіжка України розпочала відбір до Євро-2027 з великої перемоги. Успіх у Литві став хорошим доробком для майбутніх матчів, у яких підопічні Мельгоси розраховують підтвердити статус одного з фаворитів групи.

Нагадаємо, футболіст юнацької збірної України вважається одним із найталановитіших гравців в академії "Барселони".

Голкіпер збірної України Дмитро Різник пояснив, що чекає на Георгія Судакова після переходу в "Бенфіку".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
