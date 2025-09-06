Відео
Головна Спорт Ребров пишається збірною України попри поразку від Франції

Ребров пишається збірною України попри поразку від Франції

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 08:31
Франція покарала Україну — Ребров відповів
Сергій Ребров під час матчу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Франції у стартовому турі відбору на чемпіонат світу-2026. Гра пройшла у Вроцлаві та завершилася з рахунком 0:2.

Наставник заявив, що гра суперника його не здивувала, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Українська команда мала кадрові проблеми, але загалом показала гідний опір. Особливо активним був другий тайм, де "синьо-жовті" зуміли створити кілька небезпечних моментів біля воріт суперника.

Франція взяла контроль над м'ячем з перших хвилин та реалізувала перевагу. Голи Олісе та Мбаппе стали вирішальними, а для українців найбільшим упущенням стала погана реалізація власних шансів.

Сергей Ребров
Сергій Ребров вносить корективу в гру. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Наставник не став критикувати "синьо-жовтих"

За словами Реброва, матч показав, що Україна здатна грати на рівних відрізках навіть із топсуперниками, але потрібна концентрація і холодна реалізація моментів. Тренер зазначив, що в команді достатньо гравців, щоб рухатися далі та прогресувати.

"Це була непроста гра проти дуже сильної команди. Ми мали свої шанси, але повинні були їх використовувати краще. Після пропущеного голу хлопці заграли сміливіше, але проти такої збірної, як Франція, будь-які помилки караються. Тепер важливо відновитися і готуватися до наступного матчу, де ми зобов'язані зіграти результативно", — заявив Ребров.

Свій наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 "синьо-жовті" проведуть проти Азербайджану, який учора програв Ісландії (0:5), уже у вівторок, 9 вересня.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України провела складний матч із Литвою, але зуміла розгромити суперника в другому таймі.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
