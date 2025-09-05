Мбаппе кинув виклик Жиру, Франція здолала Україну

Артем Довбик бореться з Дайо Упамекано. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Протистояння з національною командою Франції стало першим іспитом для збірної України в рамках відбору на ЧС-2026. "Триколірні" є одним із суперників, з якими "синьо-жовті" зустрічалися найчастіше у своїй історії.

Половину матчів Україна не програла Франції, проте 5 вересня підопічні Реброва погіршили національну статистику, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Збірна України зіткнулася із серйозними кадровими проблемами перед протистоянням із Францією, але стартовий склад "синьо-жовтих" складно було назвати слабким. На місці були й Трубін, який ще не пропускав голи в цьому сезоні, і Забарний, який вже знайомий із французьким футболом.

Кіліан Мбаппе не пішов з поля без голу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Як Україна протистояла супернику

Україна — Франція — 0:2 (0:1)

Голи: Олісе, 10; Мбаппе, 82

Збірна України: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Зінченко (Волошин, 87) — Зубков (Назаренко, 76), Ярмолюк (Очеретько, 82), Судаков (Бондаренко, 82), Калюжний, Гуцуляк — Довбик (Ванат, 76).

Тренер: Сергій Ребров.

Збірна Франції: Меньян — Кунде (Густо, 90+2), Конате, Упамекано, Дінь — Коне, Чуамені — Баркола (Рабьо, 76), Олісе (Акліуш, 90+2), Дуе (Дембеле, 46; Екітіке, 81) — Мбаппе.

Тренер: Дідьє Дешам.

Французи з перших хвилин матчу продемонстрували й швидкість, і агресію. "Триколірні" контролювали м'яч і хід поєдинку. Українці намагалися виходити з-під пресингу користуючись з гри в "дрібний пас", але це виходило рідко. І на 10-й хвилині фаворити забили гол.

Олісе почав атаку збірної Франції, Дуе зібрав на правому краю чужого штрафного відразу чотирьох суперників та спокійно відпасував у центр на Олісе, якого ніхто не закривав, 0:1.

Майкл Олісе (праворуч) та Дезіре Дуе. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Вісім хвилин по тому автор забитого м'яча міг оформити дубль, проте Трубін рукою відбив м'яч та врятував свою команду. Ще один хороший момент був у Мбаппе, який красиво прибрав зі шляху одного захисника, але Забарний з Ярмолюком завадили йому влучити в порожній кут воріт.

З перших хвилин другого тайму у французів вийшов на поле Дембеле, але й обороні України довелося зовсім важко. Хоча при цьому команда Реброва діяла активніше, ніж до перерви, і намагалася створювати моменти. На 65-й хвилині "синьо-жовті" практично занесли м'яч у ворота суперника, Довбик міг стати автором голу. Але Упамекано виніс м'яч із сітки воріт "триколірних". Хвилину потому гостей врятувала штанга після удару Забарного, який цього вечора провів свій 50 матч за національну команду.

Однак французи убезпечили себе від нервового кінця гри. Контратака "триколірних" на 82-й хвилині завершилася голом. Мбаппе обіграв віч-на-віч Забарного та точно пробив повз Трубіна, 0:2. Кіліан наздогнав Тьєррі Анрі за кількістю голів за збірну Франції, попереду тільки Олів'є Жиру. Команда Дешама спокійно довела поєдинок до перемоги.

Активний відрізок гри збірної України у другому таймі дає змогу сподіватися, що наступний поєдинок підопічні Дідьє Дешама завершать із більш позитивним рахунком. Це буде матч проти Азербайджану, який відбудеться у вівторок, 9 вересня.

Нагадаємо, в академії "Барселони" підростає нова зірка з українським паспортом.

Голкіпер "синьо-жовтих" поділився думкою про розвиток кар'єри Георгія Судакова.