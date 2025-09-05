Украина проиграла Франции, хотя должна была забивать голы

Артем Довбик борется с Дайо Упамекано. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Противостояние с национальной командой Франции стало первым экзаменом для сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026. "Трехцветные" являются одним из соперников, с которыми "сине-желтые" встречались чаще всего в своей истории.

Половину матчей Украина не проиграла Франции, однако 5 сентября подопечные Реброва ухудшили национальную статистику, сообщает портал Новини.LIVE.

Сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми проблемами перед противостоянием с Францией, но стартовый состав "сине-желтых" сложно было назвать слабым. На месте были и Трубин, который еще не пропускал голы в этом сезоне, и Забарный, который уже знаком с французским футболом.

Килиан Мбаппе не ушел с поля без гола. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Как Украина противостояла сопернику

Украина — Франция — 0:2 (0:1)

Голы: Олисе, 10; Мбаппе, 82

Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Зинченко (Волошин, 87) — Зубков (Назаренко, 76), Ярмолюк (Очеретько, 82), Судаков (Бондаренко, 82), Калюжный, Гуцуляк — Довбик (Ванат, 76).

Тренер: Сергей Ребров.

Сборная Франции: Меньян — Кунде (Густо, 90+2), Конате, Упамекано, Динь — Коне, Чуамени — Баркола (Рабьо, 76), Олисе (Аклиуш, 90+2), Дуэ (Дембеле, 46; Экитике, 81) — Мбаппе.

Тренер: Дидье Дешам.

Французы с первых минут матча продемонстрировали и скорость, и агрессию. "Трехцветные" контролировали мяч и ход поединка. Украинцы пытались выходить из-под прессинга за счет игры в "мелкий пас", но это получалось редко. И на 10-й минуте фавориты забили гол.

Олисе начал атаку сборной Франции, Дуэ собрал на правом краю чужой штрафной сразу четверых соперников и спокойно отпасовал в центр на Олисе, которого никто не закрывал, 0:1.

Майкл Олисе (справа) и Дезире Дуэ. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Восемь минут спустя автор забитого мяча мог оформить дубль, однако Трубин рукой отразил мяч и спас свою команду. Еще один хороший момент был у Мбаппе, который красиво убрал с пути одного защитника, но Забарный с Ярмолюком помешали ему попасть в пустой угол ворот.

С первых минут второго тайма у французов вышел на поле Дембеле, но и обороне Украины пришлось совсем тяжело. Хотя при этом команда Реброва действовала более активно, чем до перерыва, и пыталась создавать моменты. На 65-й минуте "сине-желтые" практически занесли мяч в ворота соперника, Довбик мог стать автором гола. Но Упамекано вынес мяч из сетки ворот "трехцветных". Минуту спустя гостей спасла штанга после удара Забарного, который в этот вечер провел свой 50 матч за национальную команду.

Однако французы обезопасили себя от нервного конца игры. Контратака "трехцветных" на 82-й минуте завершилась голом. Мбаппе обыграл один в один Забарного и точно пробил мимо Трубина, 0:2. Килиан догнал Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции, впереди только Оливье Жиру. Команда Дешама спокойно довела поединок до победы.

Активный отрезок игры сборной Украины во втором тайме позволяет надеяться, что следующий поединок подопечные Дидье Дешама завершат с более позитивным счетом. Это будет матч против Азербайджана, который состоится во вторник, 9 сентября.

Напомним, в академии "Барселоны" подрастает новая звезда с украинским паспортом.

Голкипер "сине-желтых" поделился мнением о развитии карьеры Георгия Судакова.