Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дешам пояснив, чому Франції було складно грати з Україною

Дешам пояснив, чому Франції було складно грати з Україною

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 09:01
Дешам пояснив, чому Франція обмежилася двома голами
Дідьє Дешам вітає Сергія Реброва. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підбив підсумки стартового поєдинку у відборі до чемпіонату світу-2026. Його команда обіграла збірну України у Вроцлаві з рахунком 2:0.

Дешам віддав належне супернику і заявив, що поєдинок забрав багато сил у французів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реклама
Читайте також:

Французи забили швидкий гол та контролювали м'яч, проте не змогли реалізувати всі створені моменти. При цьому українці в другому таймі зуміли додати та мали кілька шансів для того, щоб повернути інтригу. 

Як Дешам оцінив перемогу "триколірних"

Для французів це був перший офіційний матч нового циклу, і наставник зазначив, що його підопічним довелося діяти на високих швидкостях. У кінцівці гра проходила на зустрічних курсах, але клас гравців атаки дозволив "триколірним" довести матч до впевненої перемоги. 

Артем Довбик
Упамекано випереджає Довбика. Фото: Reuters/Kacper Pempel

За словами Дешама, команда провела дуже сильний перший тайм та могла вирішити результат ще до перерви. У другій половині зустрічі, за його зізнанням, футболісти витратили багато сил, що вплинуло на агресію в пресингу. Тренер підкреслив, що суперник також проявив себе гідно і створив небезпечні моменти.

"Ми перемогли 2:0, зберегли свої ворота в недоторканності, але в України були хороші шанси. Усе ж для нас важливо почати турнір із перемоги, і цим результатом я задоволений", — зізнався Дешам.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому в нього немає претензій до команди після поразки від Франції.

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації