Дешам пояснив, чому Франція обмежилася двома голами

Дешам пояснив, чому Франції було складно грати з Україною
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підбив підсумки стартового поєдинку у відборі до чемпіонату світу-2026. Його команда обіграла збірну України у Вроцлаві з рахунком 2:0.
Дешам віддав належне супернику і заявив, що поєдинок забрав багато сил у французів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Французи забили швидкий гол та контролювали м'яч, проте не змогли реалізувати всі створені моменти. При цьому українці в другому таймі зуміли додати та мали кілька шансів для того, щоб повернути інтригу.
Як Дешам оцінив перемогу "триколірних"
Для французів це був перший офіційний матч нового циклу, і наставник зазначив, що його підопічним довелося діяти на високих швидкостях. У кінцівці гра проходила на зустрічних курсах, але клас гравців атаки дозволив "триколірним" довести матч до впевненої перемоги.
За словами Дешама, команда провела дуже сильний перший тайм та могла вирішити результат ще до перерви. У другій половині зустрічі, за його зізнанням, футболісти витратили багато сил, що вплинуло на агресію в пресингу. Тренер підкреслив, що суперник також проявив себе гідно і створив небезпечні моменти.
"Ми перемогли 2:0, зберегли свої ворота в недоторканності, але в України були хороші шанси. Усе ж для нас важливо почати турнір із перемоги, і цим результатом я задоволений", — зізнався Дешам.
