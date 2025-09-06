Дешам пояснив, чому Франція обмежилася двома голами

Дідьє Дешам вітає Сергія Реброва. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підбив підсумки стартового поєдинку у відборі до чемпіонату світу-2026. Його команда обіграла збірну України у Вроцлаві з рахунком 2:0.

Дешам віддав належне супернику і заявив, що поєдинок забрав багато сил у французів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Французи забили швидкий гол та контролювали м'яч, проте не змогли реалізувати всі створені моменти. При цьому українці в другому таймі зуміли додати та мали кілька шансів для того, щоб повернути інтригу.

Як Дешам оцінив перемогу "триколірних"

Для французів це був перший офіційний матч нового циклу, і наставник зазначив, що його підопічним довелося діяти на високих швидкостях. У кінцівці гра проходила на зустрічних курсах, але клас гравців атаки дозволив "триколірним" довести матч до впевненої перемоги.

Упамекано випереджає Довбика. Фото: Reuters/Kacper Pempel

За словами Дешама, команда провела дуже сильний перший тайм та могла вирішити результат ще до перерви. У другій половині зустрічі, за його зізнанням, футболісти витратили багато сил, що вплинуло на агресію в пресингу. Тренер підкреслив, що суперник також проявив себе гідно і створив небезпечні моменти.

"Ми перемогли 2:0, зберегли свої ворота в недоторканності, але в України були хороші шанси. Усе ж для нас важливо почати турнір із перемоги, і цим результатом я задоволений", — зізнався Дешам.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому в нього немає претензій до команди після поразки від Франції.