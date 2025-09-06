Відео
Головна Спорт Забарний пояснив, чому Україна поступилася Франції

Забарний пояснив, чому Україна поступилася Франції

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 09:31
Найкращий гравець збірної України оцінив гру команди
Ілля Забарний проти Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Захисник збірної України та паризького "ПСЖ" Ілля Забарний підбив підсумки матчу з Францією, який відкрив для "синьо-жовтих" відбірковий турнір до чемпіонату світу-2026. Зустріч у Вроцлаві завершилася з рахунком 0:2.

Забарний визнав, що в таких матчах необхідно реалізовувати свої моменти, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Французи контролювали м'яч і реалізували свої моменти, тоді як українці втратили кілька хороших шансів. Особливо активним став другий тайм, де команда Реброва могла скоротити відставання, але не зуміла пробити голкіпера суперника.

Илья Забарный
Забарний намагається втримати суперника. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Два різні тайми для "синьо-жовтих"

Попри поразку, вболівальники збірної України визнали Забарного найкращим гравцем зустрічі. Ювілейний 50-й матч у складі національної команди став для нього справжнім випробуванням, у якому він зумів показати високий рівень гри.

За словами Забарного, матч вийшов дуже непростим, але водночас цікавим. Він зазначив, що команда мала кілька хороших можливостей, які потрібно було реалізувати. Захисник додав, що Україна виглядала впевнено, особливо після перерви, але суперник використав свій шанс краще.

"Ми намагалися діяти як єдина команда і створювати моменти. Звичайно, є над чим працювати, але найголовніше — рухатися вперед. У нас є кілька днів, щоб відновитися і підготуватися до наступного матчу", — запевнив Забарний.

Наступний поєдинок чекає на збірну України вже 9 вересня. Суперником стане Азербайджан.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров не став звинувачувати футболістів у поразці та пояснив, що йому сподобалося в грі збірної України.

Головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам віддав належне супернику та визнав, що його команда витратила багато сил на перемогу.

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Ілля Забарний ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
