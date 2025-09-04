Харлан оставила важное послание для близких и защитников

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Самая титулованная украинская фехтовальщица и обладательница наибольшего количества олимпийских медалей среди украинцев Ольга Харлан празднует свой особый день. Олимпийской чемпионке исполнилось 35 лет.

Поэтому Харлан оставила в Instagram особое послание.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Харлан уже 35 лет

Ольга в свой День рождения в соцсетях оставила пост благодарности. Харлан поблагодарила своих близких людей, которые всегда рядом с ней и поддерживают.

Также Ольга поблагодарила военных, которые защищают Украину от нашествия российской армии.

"Привет, 35!

Благодарна за тех, кто рядом. За смех, даже когда трудно. За ребят и девушек, которые нас защищают. И за каждое новое утро, которое имеем.

Желание неизменно", — написала Ольга.

Харлан за свою карьеру стала шестикратной олимпийской медалисткой: дважды завоевала золото в командных соревнованиях (Пекин-2008, Париж-2024), выиграла серебро в команде (Рио-2016) и трижды брала бронзу в индивидуальных соревнованиях (Лондон-2012, Рио-2016, Париж-2024), что делает ее рекордсменкой по количеству олимпийских наград среди украинцев.

