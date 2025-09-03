Ирина Геращенко покрестила дочь Диану — на церемонии была Левченко

Кристины ребенка Ирины Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ирина Геращенко покрестила свою дочь Диану. Церемония состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком Монастыре.

О крещении дочери Геращенко сообщила в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Ирина Геращенко с друзьями. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Геращенко показала своего ребенка

Геращенко собрала в храме своих близких друзей, среди которых нашлось место партнерше по сборной Юлии Левченко.

Интересно, что именно Левченко стала вторым номером сборной Украины во время декрета Геращенко, которая уже готовится к возвращению.

"Спасибо всем, кто разделил с нами радость Крещения нашей Дианы.

Ваши теплые слова, внимание, искренние эмоции и присутствие сделали этот день по настоящему незабываемым и особенным", — написала Геращенко.

Напомним, перспективный 20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума одержал первую победу над Александром Усиком — это произошло не на ринге.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис дал совет Усику относительно завершения карьеры.