Ирина Геращенко покрестила дочь Диану — на церемонии была Левченко

Левченко посетила христины у Ирины Геращенко — фото
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ирина Геращенко покрестила свою дочь Диану. Церемония состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком Монастыре.
О крещении дочери Геращенко сообщила в Instagram.
Геращенко показала своего ребенка
Геращенко собрала в храме своих близких друзей, среди которых нашлось место партнерше по сборной Юлии Левченко.
Интересно, что именно Левченко стала вторым номером сборной Украины во время декрета Геращенко, которая уже готовится к возвращению.
"Спасибо всем, кто разделил с нами радость Крещения нашей Дианы.
Ваши теплые слова, внимание, искренние эмоции и присутствие сделали этот день по настоящему незабываемым и особенным", — написала Геращенко.
