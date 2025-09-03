Видео
Главная Спорт Усику посоветовали завершить карьеру — в чем причина

Усику посоветовали завершить карьеру — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:31
Легенда бокса советует Усику уйти на пенсию непобежденным
Александр Усик во время интервью. Кадр из видео

Бывший чемпион мира Марис Бриедис поделился мнением о будущем Александра Усика. По словам латвийского боксера, украинский чемпион уже достиг всех возможных вершин в спорте. 

У Александра Усика есть возможность уйти из спота непобежденным, сообщает Boxing News.

Читайте также:

Марис Бриедис отметил, что Александр Усик дважды побеждал таких соперников, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа. При этом количество реальных вызовов для чемпиона стремительно сокращается, и каждый новый бой может стать лишним риском. 

Александр Усик
Чемпион по боксу Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Почему Усику лучше уйти?

По мнению экс-чемпиона, завершение карьеры на пике станет лучшим решением. В боксе всегда есть опасность остаться в ринге дольше, чем нужно, а Усик имеет возможность уйти как абсолютный король дивизиона.

"Я думаю, что Александр уже сделал все, что возможно в боксе. У него есть олимпийское золото, титулы в крузервейте и статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Время играет главную роль: важно уйти вовремя. Лучше завершить карьеру сейчас, когда ты непобежден и на вершине", — объяснил Бриедис. 

Напомним, британский боксер Мозес Итаума одержал первую важную победу над Александром Усиком, хотя спортсмены еще не встречались в поединке. 

Легендарный Леннокс Льюис проанализировал карьеру Александра Усика и назвал главную опасность для будущего соперника украинского чемпиона. 

спорт Александр Усик бокс WBO украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
