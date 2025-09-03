Відео
Головна Спорт Усику порадили завершити кар'єру — у чому причина

Усику порадили завершити кар'єру — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:31
Легенда боксу радить Усику піти на пенсію непереможеним
Олександр Усик під час інтерв'ю. Кадр із відео

Колишній чемпіон світу Маріс Брієдіс поділився думкою про майбутнє Олександра Усика. За словами латвійського боксера, український чемпіон уже досяг усіх можливих вершин у спорті.

В Олександра Усика є можливість піти зі спорту непереможеним, повідомляє Boxing News.

Читайте також:

Маріс Брієдіс зазначив, що Олександр Усик двічі перемагав таких суперників, як Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа. При цьому кількість реальних викликів для чемпіона стрімко скорочується, і кожен новий бій може стати зайвим ризиком.

Александр Усик
Чемпіон з боксу Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чому Усику краще піти?

На думку ексчемпіона, завершення кар'єри на піку стане найкращим рішенням. У боксі завжди є небезпека залишитися в рингу довше, ніж потрібно, а Усик має можливість піти як абсолютний король дивізіону.

"Я думаю, що Олександр уже зробив усе, що можливо в боксі. У нього є олімпійське золото, титули в крузервейті та статус абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Час відіграє головну роль: важливо піти вчасно. Краще завершити кар'єру зараз, коли ти непереможений і на вершині", — пояснив Брієдіс.

Нагадаємо, британський боксер Мозес Ітаума здобув першу важливу перемогу над Олександром Усиком, хоча спортсмени ще не зустрічалися в поєдинку.

Легендарний Леннокс Льюїс проаналізував кар'єру Олександра Усика та назвав головну небезпеку для майбутнього суперника українського чемпіона.

спорт Олександр Усик бокс WBO українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
