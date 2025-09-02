Ітаума вже почав перемагати Усика, але поки що не на рингу

Олександр Усик у Житомирі. Кадр із відео

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) опублікувала оновлений рейтинг суперважкого дивізіону. Лідером списку вперше став 20-річний британець Мозес Ітаума.

У його професійній кар'єрі ще не було поразок, повідомляє WBA.

В останньому бою Мозес Ітаума справив враження: у першому раунді він нокаутував досвідченого Ділліана Вайта, продемонструвавши швидкість і міць, що зробили його новим фаворитом уболівальників. Його рекорд на сьогодні — 13 перемог, 11 з яких дострокові.

Мозес Ітаума (праворуч) проти Ділліана Вайта. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чемпіонський пояс WBA в суперважкій вазі залишається в Олександра Усика. Українець у травні провів блискучий поєдинок проти Даніеля Дюбуа та завершив його технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Інші позиції в рейтингу

До десятки найсильніших увійшли такі боксери, як Майкл Хантер, Леньєр Перо, Мартін Баколе та Філіп Хргович. Також у списку значаться Джаррелл Міллер, Нелсон Хіса, Девід Аллен, Дайньєр Перо та вірменський супертяж Гурген Оганесян.

Другорядні титули WBA наразі належать Кубрату Пулєву та Фабіо Вордлі. Таким чином, претендентські перегони в суперважкому дивізіоні стають дедалі напруженішими: на Усика чекають нові виклики, а ім'я Мозеса Ітауми тепер стоїть у самісінькому верхньому кутку списку.

