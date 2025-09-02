Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ітаума загрожує позиціям Усика — що відомо

Ітаума загрожує позиціям Усика — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:31
Ітаума вже почав перемагати Усика, але поки що не на рингу
Олександр Усик у Житомирі. Кадр із відео

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) опублікувала оновлений рейтинг суперважкого дивізіону. Лідером списку вперше став 20-річний британець Мозес Ітаума.

У його професійній кар'єрі ще не було поразок, повідомляє WBA.

Реклама
Читайте також:

В останньому бою Мозес Ітаума справив враження: у першому раунді він нокаутував досвідченого Ділліана Вайта, продемонструвавши швидкість і міць, що зробили його новим фаворитом уболівальників. Його рекорд на сьогодні — 13 перемог, 11 з яких дострокові.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума (праворуч) проти Ділліана Вайта. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чемпіонський пояс WBA в суперважкій вазі залишається в Олександра Усика. Українець у травні провів блискучий поєдинок проти Даніеля Дюбуа та завершив його технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Інші позиції в рейтингу

До десятки найсильніших увійшли такі боксери, як Майкл Хантер, Леньєр Перо, Мартін Баколе та Філіп Хргович. Також у списку значаться Джаррелл Міллер, Нелсон Хіса, Девід Аллен, Дайньєр Перо та вірменський супертяж Гурген Оганесян.

Другорядні титули WBA наразі належать Кубрату Пулєву та Фабіо Вордлі. Таким чином, претендентські перегони в суперважкому дивізіоні стають дедалі напруженішими: на Усика чекають нові виклики, а ім'я Мозеса Ітауми тепер стоїть у самісінькому верхньому кутку списку.

Нагадаємо, стало відомо про смерть легендарного боксера, який був суперником Мохаммеда Алі та Джо Фрейзера.

Тим часом Олександр Усик може почати втрачати свої чемпіонські пояси вже цього року, українець зіткнеться з низкою ультиматумів.

спорт Олександр Усик бокс Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації