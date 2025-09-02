Помер легендарний важковаговик Джо Багнер, суперник Алі

Джо Багнер на тренуванні. Кадр із відео

У віці 75 років помер британський боксер Джо Багнер (69-13-1, 41 КО). Він пішов із життя в Австралії, де жив останні десятиліття.

Його кар'єра тривала понад тридцять років, і за цей час він зумів залишити помітний слід в історії світового боксу, повідомляє Boxing News.

Реклама

Читайте також:

Джо Багнер двічі володів титулами чемпіона Великої Британії та Співдружності, а також тричі ставав чемпіоном Європи. У 1970-ті роки він вважався одним із найстійкіших важковаговиків, здатних витримувати удари та йти всю дистанцію проти найкращих суперників епохи.

Джо Багнер та Мохаммед Алі. Кадр із відео

Що відомо про легенду боксу

Головними боями його кар'єри стали зустрічі з Мохаммедом Алі. У 1973 році в Лондоні та в 1975-му в Куала-Лумпурі Багнер двічі виходив проти легенди світового боксу. Обидва рази він поступався за очками, але вистояв проти чемпіона всі раунди, чим заслужив повагу публіки та фахівців.

Крім Алі, Багнер зустрічався на рингу з Джо Фрейзером, Ерні Шейверсом, Генрі Купером та Френком Бруно. Загалом він провів 83 поєдинки, здобувши 69 перемог, з яких 41 завершилася нокаутом. Попри поразки в боях із найвеличнішими, Багнер завжди вважався конкурентоспроможним важковаговиком.

З відходом Джо Багнера бокс прощається з представником "золотої ери" важкої ваги. Його кар'єра стала історією стійкості, дисципліни та вміння залишатися серед найкращих навіть без титулу світового чемпіона.

Нагадаємо, у чинного абсолютного чемпіона світу Олександра Усика можуть виникнути проблеми із захистом своїх титулів.

Джозеф Паркер вирішив не чекати, поки Олександр Усик погодиться на бій, і знайшов нового відомого суперника.