Главная Спорт Скончался известный бывший боксер и соперник Мохаммеда Али

Скончался известный бывший боксер и соперник Мохаммеда Али

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:01
Умер легендарный тяжеловес Джо Багнер, соперник Али
Джо Багнер на тренировке. Кадр из видео

В возрасте 75 лет скончался британский боксер Джо Багнер (69-13-1, 41 КО). Он ушел из жизни в Австралии, где жил последние десятилетия.

Его карьера длилась более тридцати лет, и за это время он сумел оставить заметный след в истории мирового бокса, сообщает Boxing News.

Читайте также:

Джо Багнер дважды владел титулами чемпиона Великобритании и Содружества, а также трижды становился чемпионом Европы. В 1970-е годы он считался одним из самых устойчивых тяжеловесов, способных выдерживать удары и идти всю дистанцию против лучших соперников эпохи. 

Джо Багнер и Мохаммед Али
Джо Багнер и Мохаммед Али. Кадр из видео

Что известно о легенде бокса

Главными боями его карьеры стали встречи с Мохаммедом Али. В 1973 году в Лондоне и в 1975-м в Куала-Лумпуре Багнер дважды выходил против легенды мирового бокса. Оба раза он уступал по очкам, но выстоял против чемпиона все раунды, чем заслужил уважение публики и специалистов.

Кроме Али, Багнер встречался на ринге с Джо Фрейзером, Эрни Шейверсом, Генри Купером и Фрэнком Бруно. Всего он провел 83 поединка, одержав 69 побед, из которых 41 завершилась нокаутом. Несмотря на поражения в боях с самыми великими, Багнер всегда считался конкурентоспособным тяжеловесом.

С уходом Джо Багнера бокс прощается с представителем "золотой эры" тяжелого веса. Его карьера стала историей стойкости, дисциплины и умения оставаться в числе лучших даже без титула мирового чемпиона. 

Напомним, у действующего абсолютного чемпиона мира Александра Усика могут возникнуть проблемы с защитой своих титулов. 

Джозеф Паркер решил не ждать, пока Александр Усик согласится на бой, и нашел нового известного соперника

спорт бокс Мохаммед Али Джо Багнер Спортивный некролог
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
