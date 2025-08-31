Видео
Главная Спорт Промоутер заявил, что у Усика начнут отбирать чемпионские титулы

Промоутер заявил, что у Усика начнут отбирать чемпионские титулы

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 14:50
Хирн считает, что Усик откажется от титулов, а Джошуа станет чемпионом
Александр Усик. Фото: Reuters

Промоутер Эдди Хирн верит, что у абсолютного чемпиона Александра Усика либо будут отбирать чемпионские титулы, либо он сам от них будет отказываться. Это должно дать новый шанс его подопечному Энтони Джошуа.

Хирн свои мысли высказал в комментарии порталу Sky Sports.

По словам Хирна, Джошуа еще может стать трехкратным чемпионом мира, несмотря на приближение спортивной пенсии. При этом, промоутер планирует для подопечного еще один бой, чтобы разогреться, и это может быть Тайсон Фьюри.

Хирн считает, что шанс для Джошуа возникнет после того, как Усик может быть вынужден отказаться от одного из титулов из-за обязательных защит с претендентом WBO Паркером и будущим элиминатором IBF.

"Если появится возможность завоевать чемпионский титул, было бы впечатляюще увидеть, как Джошуа станет трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе", — заявил Хирн.

Дополнительно, Эдди отметил, что Джошуа активно тренируется под наблюдением нового тренера Бена Дэвисона, который ранее работал с Диллианом Уайтом. Промоутер надеется, что новый наставник поможет Энтони изменить тактику и добавит мотивации.

Напомним, главный претендент на бой с Александром Усиком Джозеф Паркер выбрал другого оппонента.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил изменить заявку на следующие матчи.

Александр Усик бокс WBO украинские боксеры Эдди Хирн
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
