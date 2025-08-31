Хирн считает, что Усик откажется от титулов, а Джошуа станет чемпионом

Александр Усик. Фото: Reuters

Промоутер Эдди Хирн верит, что у абсолютного чемпиона Александра Усика либо будут отбирать чемпионские титулы, либо он сам от них будет отказываться. Это должно дать новый шанс его подопечному Энтони Джошуа.

Хирн свои мысли высказал в комментарии порталу Sky Sports.

Усик вскоре перестанет быть абсолютным чемпионом

По словам Хирна, Джошуа еще может стать трехкратным чемпионом мира, несмотря на приближение спортивной пенсии. При этом, промоутер планирует для подопечного еще один бой, чтобы разогреться, и это может быть Тайсон Фьюри.

Хирн считает, что шанс для Джошуа возникнет после того, как Усик может быть вынужден отказаться от одного из титулов из-за обязательных защит с претендентом WBO Паркером и будущим элиминатором IBF.

"Если появится возможность завоевать чемпионский титул, было бы впечатляюще увидеть, как Джошуа станет трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе", — заявил Хирн.

Дополнительно, Эдди отметил, что Джошуа активно тренируется под наблюдением нового тренера Бена Дэвисона, который ранее работал с Диллианом Уайтом. Промоутер надеется, что новый наставник поможет Энтони изменить тактику и добавит мотивации.

Напомним, главный претендент на бой с Александром Усиком Джозеф Паркер выбрал другого оппонента.

