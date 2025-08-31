Відео
Головна Спорт Промоутер заявив, що у Усика почнуть відбирати чемпіонські титули

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 14:50
Хірн вважає, що Усик відмовиться від титулів, а Джошуа стане чемпіоном
Олександр Усик. Фото: Reuters

Промоутер Едді Хірн вірить, що у абсолютного чемпіона Олександра Усика або відбиратимуть чемпіонські титули, або він сам від них відмовлятиметься. Це має дати новий шанс його підопічному Ентоні Джошуа.

Хірн свої думки висловив у коментарі порталу Sky Sports.

За словами Хірна, Джошуа ще може стати триразовим чемпіоном світу, попри наближення спортивної пенсії. При цьому, промоутер планує для підопічного ще один бій, щоб розігрітися, й це може бути Тайсон Ф’юрі.

Хірн вважає, що шанс для Джошуа виникне після того, як Усик може бути змушений відмовитися від одного з титулів через обов'язкові захисти з претендентом WBO Паркером та майбутнім елімінатором IBF.

"Якщо з’явиться можливість завоювати чемпіонський титул, було б вражаюче побачити, як Джошуа стане триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі", — заявив Хірн.

Додатково, Едді зазначив, що Джошуа активно тренується під наглядом нового тренера Бена Девісона, який раніше працював із Ділліаном Вайтом. Промоутер сподівається, що новий наставник допоможе Ентоні змінити тактику та додасть мотивації.

Нагадаємо, головний претендент на бій з Олександром Усиком Джозеф Паркер вибрав іншого опонента.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив змінити заявку на наступні матчі.

Олександр Усик бокс WBO українські боксери Едді Хірн
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
