Главная Спорт Итаума угрожает позициям Усика — что известно

Итаума угрожает позициям Усика — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:31
Итаума уже начал побеждать Усика, но пока не на ринге
Александр Усик в Житомире. Кадр из видео

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновлённый рейтинг супертяжелого дивизиона. Лидером списка впервые стал 20-летний британец Мозес Итаума.

В его профессиональной карьере еще не было поражений, сообщает WBA.

Читайте также:

В последнем бою Мозес Итаума произвел впечатление: в первом раунде он нокаутировал опытного Диллиана Уайта, продемонстрировав скорость и мощь, которые сделали его новым фаворитом болельщиков. Его рекорд на сегодня — 13 побед, 11 из которых досрочные. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума (справа) против Диллиана Уайта. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чемпионский пояс WBA в супертяжелом весе остается у Александра Усика. Украинец в мае провел блестящий поединок против Даниэля Дюбуа и завершил его техническим нокаутом в пятом раунде.

Другие позиции в рейтинге

В десятку сильнейших вошли такие боксеры, как Майкл Хантер, Леньер Перо, Мартин Баколе и Филип Хргович. Также в списке значатся Джаррелл Миллер, Нелсон Хиса, Дэвид Аллен, Дайньер Перо и армянский супертяж Гурген Оганесян.

Второстепенные титулы WBA на данный момент принадлежат Кубрату Пулеву и Фабио Уордли. Таким образом, претендентская гонка в супертяжелом дивизионе становится все более напряженной: Усика ждут новые вызовы, а имя Мозеса Итаумы теперь стоит в самом верху списка. 

Напомним, стало известно о смерти легендарного боксера, который был соперником Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. 

Тем временем Александр Усик может начать терять свои чемпионские пояса уже в этом году, украинец столкнется с рядом ультиматумов. 

спорт Александр Усик бокс Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
