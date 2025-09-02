Итаума уже начал побеждать Усика, но пока не на ринге

Александр Усик в Житомире. Кадр из видео

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновлённый рейтинг супертяжелого дивизиона. Лидером списка впервые стал 20-летний британец Мозес Итаума.

В его профессиональной карьере еще не было поражений, сообщает WBA.

В последнем бою Мозес Итаума произвел впечатление: в первом раунде он нокаутировал опытного Диллиана Уайта, продемонстрировав скорость и мощь, которые сделали его новым фаворитом болельщиков. Его рекорд на сегодня — 13 побед, 11 из которых досрочные.

Мозес Итаума (справа) против Диллиана Уайта. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чемпионский пояс WBA в супертяжелом весе остается у Александра Усика. Украинец в мае провел блестящий поединок против Даниэля Дюбуа и завершил его техническим нокаутом в пятом раунде.

Другие позиции в рейтинге

В десятку сильнейших вошли такие боксеры, как Майкл Хантер, Леньер Перо, Мартин Баколе и Филип Хргович. Также в списке значатся Джаррелл Миллер, Нелсон Хиса, Дэвид Аллен, Дайньер Перо и армянский супертяж Гурген Оганесян.

Второстепенные титулы WBA на данный момент принадлежат Кубрату Пулеву и Фабио Уордли. Таким образом, претендентская гонка в супертяжелом дивизионе становится все более напряженной: Усика ждут новые вызовы, а имя Мозеса Итаумы теперь стоит в самом верху списка.

