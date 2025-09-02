Відео
Леннокс Льюїс розповів, чи потрібен Ітаумі бій з Усиком

Леннокс Льюїс розповів, чи потрібен Ітаумі бій з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 21:54
Леннокс Льюїс вважає, що Ітаумі зарано виходити на бій проти Усика
Леннокс Льюїс. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis

Наразі у світі боксу найбільше обговорюють можливий бій між 38-річним абсолютним чемпіоном Олександром Усиком та 20-річним нокаутером із Великої Британії Мозесом Ітаумою. Світ боксу наразі розділився на тих, хто вірить в перемогу Ітауми, та тих, що не бачать у боксерові достатню кількість досвіду.

Свою думку щодо можливого бою висловив колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс в інтерв'ю Sky Sports.

Льюїс дав пораду Ітаумі щодо Усика

Льюїс вважає, що молодому британському боксеру зарано викликати на бій абсолютного чемпіона світу.

Легенда боксу порадив Мозесу не поспішати, адже Усик не буде боксувати вічно, і найкраще дочекатися слушного моменту, коли отримає достатньо досвіду.

"Занадто рано. Краще почекати. Почекати, поки він завершить кар’єру", — наголосив Льюїс.

Леннокс вважає, що ранній бій з Усиком може привести до поразки та нашкодить кар’єрі. Льюїс порадив зосередитися на розвитку, щоб бути готовим до виклику в майбутньому. Зазначимо, що Ітаума в останньому поєдинку нокаутував Ділліана Вайта в першому раунді, що зробило його претендентом для Усика.

Нагадаємо, наразі Усик близький до того, що його покарають та заберуть один з поясів.

Талановитий британець Ітаума вже переміг українця — що відомо.

Олександр Усик бокс українські боксери Леннокс Льюїс Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
