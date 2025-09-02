Видео
Главная Спорт Леннокс Льюис рассказал, нужен ли Итауме бой с Усиком

Леннокс Льюис рассказал, нужен ли Итауме бой с Усиком

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 21:54
Леннокс Льюис советует Итауме дождаться пока Усик завершит карьеру
Леннокс Льюис. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis

Сейчас в мире бокса больше всего обсуждают возможный бой между 38-летним абсолютным чемпионом Александром Усиком и 20-летним нокаутером из Великобритании Мозесом Итаумой. Мир бокса пока разделился на тех, кто верит в победу Итаумы, и тех, кто не видит в боксере достаточное количество опыта.

Свое мнение относительно возможного боя высказал бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис в интервью Sky Sports.

Льюис дал совет Итауме относительно Усика

Льюис считает, что молодому британскому боксеру рано вызывать на бой абсолютного чемпиона мира.

Легенда бокса посоветовал Мозесу не спешить, ведь Усик не будет боксировать вечно, и лучше всего дождаться подходящего момента, когда получит достаточно опыта.

"Слишком рано. Лучше подождать. Подождать, пока он завершит карьеру", — подчеркнул Льюис.

Леннокс считает, что ранний бой с Усиком может привести к поражению и навредит карьере. Льюис посоветовал сосредоточиться на развитии, чтобы быть готовым к вызову в будущем.

Отметим, что Итаума в последнем поединке нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде, что сделало его претендентом для Усика.

Напомним, сейчас Усик близок к тому, что его накажут и заберут один из поясов.

Талантливый британец Итаума уже победил украинца — что известно.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
