Беллью предложил Руиса в соперники Итауме до боя с Усиком

Мозес Итаума отвечает на вопросы. Кадр из видео

Британская пресса продолжает обсуждать перспективы восходящей звезды супертяжелого веса Мозеса Итаумы, который пока идет без поражений. После победы над Диллианом Уайтом разговоры о его возможной встрече с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком звучат все громче.

Однако некоторые эксперты считают такой шаг преждевременным, сообщает Give Me Sport.

Среди возможных будущих соперников Мозеса Итаумы бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью называет известных и опытных боксеров. Эксперт подчеркнул, что молодому спортсмену необходимо набраться опыта в длинных боях.

Тони Беллью во время интервью. Кадр из видео

Что Беллью сказал о перспективах Итаумы

По мнению экс-чемпиона, для 20-летнего британца важным этапом станет встреча с соперником, способным выдержать много раундов. Таким вариантом он назвал бывшего чемпиона мира Энди Руиса-младшего, который умеет не только принимать удары, но и отвечать на них.

Эксперт отметил, что быстрые победы Итаумы хороши для статистики, но они не готовят его к реальным испытаниям на уровне Усика. Чтобы выйти на поединок с украинцем, нужно понимать, что происходит после шестого раунда — а этого опыта у молодого супертяжа пока нет.

Беллью заявил, что именно Руис стал бы идеальным следующим соперником. Он подчеркнул, что Итаума сможет пройти с ним всю дистанцию и проверить свои силы на выносливость. По словам бывшего чемпиона, выходить на бой против Усика без такого опыта нельзя, ведь это попросту невозможно.

Напомним, украинец Александр Усик занял высокое место в списке самых богатых боксеров современности.

