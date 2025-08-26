Беллью запропонував Руїса в суперники Ітаумі до бою з Усиком

Мозес Ітаума відповідає на запитання. Кадр із відео

Британська преса продовжує обговорювати перспективи висхідної зірки суперважкої ваги Мозеса Ітауми, який поки що йде без поразок. Після перемоги над Ділліаном Вайтом розмови про його можливу зустріч з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком звучать дедалі голосніше.

Однак деякі експерти вважають такий крок передчасним, повідомляє Give Me Sport.

Серед можливих майбутніх суперників Мозеса Ітауми колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Беллью називає відомих та досвідчених боксерів. Експерт підкреслив, що молодому спортсмену необхідно набратися досвіду в довгих боях.

Тоні Беллью під час інтерв'ю. Кадр із відео

Що Беллью сказав про перспективи Ітауми

На думку ексчемпіона, для 20-річного британця важливим етапом стане зустріч із суперником, здатним витримати багато раундів. Таким варіантом він назвав колишнього чемпіона світу Енді Руїса-молодшого, який вміє не лише приймати удари, а й відповідати на них.

Експерт зазначив, що швидкі перемоги Ітауми мають гарне враження для статистики, проте вони не готують його до реальних випробувань на рівні Усика. Щоб вийти на поєдинок з українцем, потрібно розуміти, що відбувається після шостого раунду — а цього досвіду в молодого супертяжа поки що немає.

Беллью заявив, що саме Руїс став би ідеальним наступним суперником. Він підкреслив, що Ітаума зможе пройти з ним усю дистанцію і перевірити свої сили на витривалість. За словами колишнього чемпіона, виходити на бій проти Усика без такого досвіду не можна, адже це просто неможливо.

