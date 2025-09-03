Відео
Левченко відвідала христини у Ірини Геращенко — фото

Левченко відвідала христини у Ірини Геращенко — фото

Дата публікації: 3 вересня 2025 21:01
Ірина Геращенко похрестила доньку Діану — на церемонії була Левченко
Христини дитини Ірини Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ірина Геращенко похрестила свою донку Діану. Церемонія відбулася в Свято-Михайлівському Видубицькому Монастирі.

Про хрещення доньки Геращенко повідомила в Instagram.

Ирина Геращенко
Ірина Геращено з друзями. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Геращенко показала свою дитину

Геращенко зібрала в храмі своїх близьких друзів, серед яких знайшлося місце партнерці по збірній Юлії Левченко.

Цікаво, що саме Левченко стала другим номером збірної України під час декрету Геращенко, яка вже готується до повернення.

"Дякуємо всім, хто розділив із нами радість Хрещення нашої Діани.

Ваші теплі слова, увага, щирі емоції та присутність зробили цей день по справжньому незабутнім та особливим", — написала Геращенко.

Ірина Геращенко Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
