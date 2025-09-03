Ірина Геращенко похрестила доньку Діану — на церемонії була Левченко

Христини дитини Ірини Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ірина Геращенко похрестила свою донку Діану. Церемонія відбулася в Свято-Михайлівському Видубицькому Монастирі.

Про хрещення доньки Геращенко повідомила в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Ірина Геращено з друзями. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Геращенко показала свою дитину

Геращенко зібрала в храмі своїх близьких друзів, серед яких знайшлося місце партнерці по збірній Юлії Левченко.

Цікаво, що саме Левченко стала другим номером збірної України під час декрету Геращенко, яка вже готується до повернення.

"Дякуємо всім, хто розділив із нами радість Хрещення нашої Діани.

Ваші теплі слова, увага, щирі емоції та присутність зробили цей день по справжньому незабутнім та особливим", — написала Геращенко.

Нагадаємо, перспективний 20-річний британський суперважковаговик Мозес Ітаума здобув першу перемогу над Олександром Усиком — це сталося не на рингу.

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс дав пораду Усику щодо завершення кар'єри.