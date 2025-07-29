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Главная Спорт Харлан заговорила о завершении спортивной карьеры

Харлан заговорила о завершении спортивной карьеры

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:41
Харлан думает о завершении карьеры и смене роли в спорте
Ольга Харлан на Олимпиаде. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Украинская саблистка Ольга Харлан, одна из самых титулованных спортсменок в истории фехтования, поделилась своими размышлениями о будущем за пределами соревновательной арены.

После долгих лет на пике она начинает всерьез задумываться о новой роли вне пьедесталов, подтвердила спортсменка в интервью YouTube-проекту "АкТИвні".

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Олимпийская чемпионка призналась, что все чаще смотрит в сторону тренерской карьеры. Хотя решение еще не принято окончательно, идея передать свой опыт следующему поколению уже не кажется ей чуждой. Для Ольги Харлан это могло бы стать логичным продолжением пути. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан поздравляет Алину Комащук. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Сейчас спортсменка продолжает активные тренировки, но не исключает, что Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе станет для нее последней. Это будет шестое участие Ольги в Играх, что является невероятным достижением даже по меркам элитных атлетов.

Что сказала Харлан

По словам Ольги, она готова быть строгим и требовательным наставником, но не терять связь с реальностью.

"Люблю и ненавижу, как говорится. Вижу себя в будущем тренером? Откровенно говоря, да. Конечно, я не буду тренером, который... Я буду, можно сказать, строга и потребую от тебя почти все, как я делала это от себя. Но мне нужно понимать, что не все такие, как я", — объяснила Харлан. 

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спорт Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию Олимпийские игры-2026
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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