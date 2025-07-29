Харлан думає про завершення кар'єри та зміну ролі у спорті

Ольга Харлан на Олімпіаді. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Українська шаблістка Ольга Харлан, одна з найтитулованіших спортсменок в історії фехтування, поділилася своїми роздумами про майбутнє за межами змагальної арени.

Після довгих років на піку вона починає всерйоз замислюватися про нову роль поза п'єдесталами, підтвердила спортсменка в інтерв'ю YouTube-проєкту "АкТИвні".

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Олімпійська чемпіонка зізналася, що все частіше дивиться в бік тренерської кар'єри. Хоча рішення ще не ухвалене остаточно, ідея передати свій досвід наступному поколінню вже не здається їй чужою. Для Ольги Харлан це могло б стати логічним продовженням шляху.

Ольга Харлан вітає Аліну Комащук. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Зараз спортсменка продовжує активні тренування, але не виключає, що Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі стане для неї останньою. Це буде шоста участь Ольги в Іграх, що є неймовірним досягненням навіть за мірками елітних атлетів.

Що сказала Харлан

За словами Ольги, вона готова бути суворим та вимогливим наставником, але не втрачати зв'язок із реальністю.

"Люблю і ненавиджу, як то кажуть. Бачу себе в майбутньому тренером? Відверто кажучи, так. Звичайно, я не буду тренером, який. Я буду, можна сказати, сувора та вимагатиму від тебе майже все, як я робила це від себе. Але мені потрібно розуміти, що не всі такі, як я", — пояснила Харлан.

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