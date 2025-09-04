Харлан святкує 35 років і написала особливі слова

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Найтитулованіша українська фехтувальниця та власниця найбільшої кількості олімпійських медалей серед українців Ольга Харлан святкує свій особливий день. Олімпійській чемпіонці виповнилось 35 років.

Тому Харлан залишила в Instagram особливе послання.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Харлан вже 35 років

Ольга у свій День народження в соцмережах залишила пост вдячності. Харлан подякувала своїм близьким людям, які завжди поряд з нею та підтримують.

Також Ольга подякувала військовим, які защищають Україну від навали російської армії.

"Привіт, 35!

Вдячна за тих, хто поруч. За сміх, навіть коли важко. За хлопців та дівчатам, які нас захищають. І за кожен новий ранок, який маємо.

Бажання незмінне", — написала Ольга.

Харлан за свою кар'єру стала шестиразовою олімпійською медалісткою: двічі здобула золото в командних змаганнях (Пекін-2008, Париж-2024), виграла срібло в команді (Ріо-2016) і тричі брала бронзу в індивідуальних змаганнях (Лондон-2012, Ріо-2016, Париж-2024), що робить її рекордсменкою за кількістю олімпійських нагород серед українців.

