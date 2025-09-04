Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Харлан подякувала військовим у свій День народження

Харлан подякувала військовим у свій День народження

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 20:50
Харлан святкує 35 років і написала особливі слова
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Найтитулованіша українська фехтувальниця та власниця найбільшої кількості олімпійських медалей серед українців Ольга Харлан святкує свій особливий день. Олімпійській чемпіонці виповнилось 35 років.

Тому Харлан залишила в Instagram особливе послання.

Реклама
Читайте також:
Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Харлан вже 35 років

Ольга у свій День народження в соцмережах залишила пост вдячності. Харлан подякувала своїм близьким людям, які завжди поряд з нею та підтримують.

Також Ольга подякувала військовим, які защищають Україну від навали російської армії. 

"Привіт, 35!

Вдячна за тих, хто поруч. За сміх, навіть коли важко. За хлопців та дівчатам, які нас захищають. І за кожен новий ранок, який маємо.
Бажання незмінне", — написала Ольга.

Харлан за свою кар'єру стала шестиразовою олімпійською медалісткою: двічі здобула золото в командних змаганнях (Пекін-2008, Париж-2024), виграла срібло в команді (Ріо-2016) і тричі брала бронзу в індивідуальних змаганнях (Лондон-2012, Ріо-2016, Париж-2024), що робить її рекордсменкою за кількістю олімпійських нагород серед українців.

Нагадаємо, раніше на Венеціанському кінофестивалі показали фільм з Усиком.

Раніше Юлія Левченко відвідала христини у колеги та Олімпійської чемпіонки Ірини Геращенко.

День народження Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування фехтування на шаблі
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації