На Венеціанському фестивалі оцінили акторський талант Усика

Егіс Кімас, Олександр Усик та Дуейн "Скеля" Джонсон. Фото: кадр з відео

На Венеційському кінофестивалі організатори показали спортивну драму The Smashing Machine (Машина для руйнування), яку в українському прокаті назвали "Незламний". Одним із акторів став абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, для якого це вже другий фільм.

Прем’єрний показ фільму зустрів овації, які тривали 15 хвилин, повідомив портал Deadline.

Творці фільму "Незламний". Фото: Reuters

Прем’єра фільму з Усиком

На 81-му Венеційському фестивалі стрічку представили виконавці головних ролей Дуейн Джонсон та Емілі Блант. "Скеля" здивував, коли розповів, що для фільму схуд на 27 кг в результаті важких дієт і тренувань.

У фільмі Джонсон, який зіграв бійця ММА Марка Керра, носив імпланти на обличчі, щоб бути більш схожим на героя стрічки.

Дуейн Джонсон та Емілі Блант. Фото: Reuters

Усик у фільмі зіграв харківського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі перемагав Керра в 1999-му та 2000-му роках.

Критики виділили, що Усик не зіпсував фільм. Він виконав своє завдання, та показав свою посмішку, яку знають всі у боксі.

Зазначимо, що весь світ побачить фільм 3 жовтня у кінопрокаті.

Наразі стрічка отримує дуже хороші рецензії і має великі шанси бути номінованою на премію Оскар.

