Усик у фільмі The Smashing Machine з Дуейном Джонсоном здивував критиків

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик минулого року знявся у біографічній драмі "The Smashing Machine". Прем’єра фільму запланована на 3 жовтня 2025 року, але критики його вже побачили.

Наразі фільм вже має оцінку від IMDb й вона багатьох здивувала, повідомила "Трибуна".

Усик йде на Оскар

Український боксер знявся в ролі легендарного ММА-бійця з Харкова Ігоря Вовчанчина, з яким головний герой Марк Керр, якого зіграв Дуейн Джонсон, двічі зіткнувся на рингу й обидва рази програв.

Фільмування сцен за участю Усика відбулися відразу після першого бою проти Тайсона Ф’юрі.

Фільм уже встиг зробити фурор, а на Венеційському фестивалі його зустріли 15-хвилинними оваціями. Закриті покази принесли 100% "свіжості" на Rotten Tomatoes, з рейтингом 8,7/10 на IMDb, що ставить його в один ряд із "Бійцівським клубом" (8,8) та "Інтерстелларом" (8,7).

Критики називають стрічку "анти-Рокі" через її похмурий і песимістичний тон, який зосереджується на залежності Керра від знеболювальних і опіоїдів, а також на ключових боях його кар’єри. Стиль знімання — ручна камера та темне освітлення інтер’єрів — додав фільму натуралістичного й документального відчуття.

Експерти хвалять акторську гру Джонсона, доводячи, що він переріс свій попередній статус зірки бойовиків. Наразі вже очікується, що "The Smashing Machine" може претендувати на "Оскар".

Нагадаємо, наразі Олександр Усик близький до того, що у нього заберуть статус абсолютного чемпіона.

