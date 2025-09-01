Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик став фігурантом спеціального розслідування

Усик став фігурантом спеціального розслідування

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:31
Усик опинився в центрі розслідування та ризикує титулом
Олександр Усик працює в спортзалі. Кадр із відео

Керівництво WBO звернулося з офіційним листом до команди Олександра Усика. Від українця зажадали надати детальний аналіз поточного стану здоров'я.

Приводом для цього став відеоролик, де Усик енергійно танцює на сцені, що викликає сумніви в серйозності заявленої травми, повідомляє talkSport.

Реклама
Читайте також:

У недавньому відео український чемпіон не просто злегка рухався. Він крутився, підстрибував і махав руками, чим подав глядачам справжнє шоу. Але якщо подивитись під іншим кутом, виникає питання: наскільки виправдане прохання Усика відкласти бій через стан спини?

Александр Усик
Олександр Усик та Даніель Лапін. Кадр із відео

Що загрожує Усику

WBO наполягає: документ має бути "детальним і вичерпним", з прогнозом відновлення, термінами та всіма медичними підтвердженнями. Ігнорування запиту може призвести до серйозних наслідків для статусу чемпіона.

Нагадаємо, тим часом команда Джозефа Паркера продовжує наполягати на поєдинку. В очікуванні відповіді від Усика його представники розглядають альтернативи — можливий бій із Фабіо Вордлі або інші варіанти.

Відомий експерт уже озвучив думку, що найближчим часом Олександр Усик може втратити свої пояси, і відома причина.

Також стало відомо, які боксери можуть завдати неприємностей на рингу Олександру Усику.

спорт Олександр Усик бокс WBO Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації