Усик опинився в центрі розслідування та ризикує титулом

Олександр Усик працює в спортзалі. Кадр із відео

Керівництво WBO звернулося з офіційним листом до команди Олександра Усика. Від українця зажадали надати детальний аналіз поточного стану здоров'я.

Приводом для цього став відеоролик, де Усик енергійно танцює на сцені, що викликає сумніви в серйозності заявленої травми, повідомляє talkSport.

У недавньому відео український чемпіон не просто злегка рухався. Він крутився, підстрибував і махав руками, чим подав глядачам справжнє шоу. Але якщо подивитись під іншим кутом, виникає питання: наскільки виправдане прохання Усика відкласти бій через стан спини?

Олександр Усик та Даніель Лапін. Кадр із відео

Що загрожує Усику

WBO наполягає: документ має бути "детальним і вичерпним", з прогнозом відновлення, термінами та всіма медичними підтвердженнями. Ігнорування запиту може призвести до серйозних наслідків для статусу чемпіона.

Нагадаємо, тим часом команда Джозефа Паркера продовжує наполягати на поєдинку. В очікуванні відповіді від Усика його представники розглядають альтернативи — можливий бій із Фабіо Вордлі або інші варіанти.

