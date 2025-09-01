Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик стал фигурантом специального расследования

Усик стал фигурантом специального расследования

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:31
Усик оказался в центре расследования и рискует титулом
Александр Усик работает в спортзале. Кадр из видео

Руководство WBO обратилось с официальным письмом к команде Олександра Усика. От украинца потребовали предоставить подробный анализ текущего состояния здоровья.

Поводом для этого стал видеоролик, где Усик энергично танцует на сцене, что вызывает сомнения в серьезности заявленной травмы, сообщает talkSport

Реклама
Читайте также:

В недавнем видео украинский чемпион не просто слегка двигался. Он крутился, подпрыгивал и махал руками, чем подал зрителям настоящее шоу. Но если посмотреть под другим углом, возникает вопрос: насколько оправдана просьба Усика отложить бой из-за состояния спины? 

Александр Усик
Александр Усик и Даниэль Лапин. Кадр из видео

Что грозит Усику

WBO настаивает: документ должен быть "детальным и исчерпывающим", с прогнозом восстановления, сроками и всеми медицинскими подтверждениями. Игнорирование запроса может привести к серьезным последствиям для статуса чемпиона. 

Напомним, тем временем команда Джозефа Паркера продолжает настаивать на поединке. В ожидании ответа от Усика его представители рассматривают альтернативы — возможный бой с Фабио Уордли или другие варианты.

Известный эксперт уже озвучил мнение, что в ближайшее время Александр Усик может потерять свои пояса, и известна причина. 

Также стало известно, какие боксеры могут доставить неприятности на ринге Александру Усику. 

спорт Александр Усик бокс WBO Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации