Усик оказался в центре расследования и рискует титулом

Руководство WBO обратилось с официальным письмом к команде Олександра Усика. От украинца потребовали предоставить подробный анализ текущего состояния здоровья.

Поводом для этого стал видеоролик, где Усик энергично танцует на сцене, что вызывает сомнения в серьезности заявленной травмы, сообщает talkSport.

В недавнем видео украинский чемпион не просто слегка двигался. Он крутился, подпрыгивал и махал руками, чем подал зрителям настоящее шоу. Но если посмотреть под другим углом, возникает вопрос: насколько оправдана просьба Усика отложить бой из-за состояния спины?

Что грозит Усику

WBO настаивает: документ должен быть "детальным и исчерпывающим", с прогнозом восстановления, сроками и всеми медицинскими подтверждениями. Игнорирование запроса может привести к серьезным последствиям для статуса чемпиона.

Напомним, тем временем команда Джозефа Паркера продолжает настаивать на поединке. В ожидании ответа от Усика его представители рассматривают альтернативы — возможный бой с Фабио Уордли или другие варианты.

Известный эксперт уже озвучил мнение, что в ближайшее время Александр Усик может потерять свои пояса, и известна причина.

Также стало известно, какие боксеры могут доставить неприятности на ринге Александру Усику.