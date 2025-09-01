Усик под прицелом — названы новые соперники

Какие боксеры могут создать реальные проблемы Усику на ринге
Бывший чемпион мира Марис Бриедис высказался о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе. Украинец недавно снова подтвердил статус абсолютного чемпиона, и многие задаются вопросом: есть ли реальная угроза его гегемонии.
По мнению латвийского ветерана, в ближайшие годы лишь несколько бойцов способны навязать борьбу украинцу, сообщает Seconds Out.
Среди них выделяются чемпион крузервейта Джей Опетая и молодой супертяж Мозес Итаума, который уже обратил на себя внимание громкими победами.
Главная опасность этих соперников кроется не только в их таланте, но и в сочетании опыта, скорости и огромного голода до больших свершений. Бриедис подчеркнул, что это качество может стать ключом к интригующим боям в будущем.
Шансы украинца на победу
При этом сам Усик продолжает оставаться эталоном дисциплины. За его плечами годы тренировок, тысячи часов спаррингов и огромный опыт, который и делает его особенным чемпионом, способным оставаться на вершине.
"Я знаю, что у Усика есть невероятный опыт и сила характера. Но в боксе всегда есть те, кто готов прийти и попытаться изменить историю. Опетая уже доказал, что может побеждать сильнейших. А Итаума, несмотря на юный возраст, обладает таким напором, что за ним стоит будущее", — объяснил Бриедис.
Напомним, уже в ближайшие месяцы Александр Усик может остаться без своих чемпионских поясов, если не огласит имя нового соперника.
Новозеландец Джозеф Паркер не дождался согласия украинца на проведение боя и начал выбирать нового соперника.
