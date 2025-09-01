Відео
Які боксери можуть створити реальні проблеми Усику на рингу

Які боксери можуть створити реальні проблеми Усику на рингу

Дата публікації: 1 вересня 2025 11:01
Усик під прицілом — названо нових суперників
Олександр Усик на тренуванні. Кадр із відео

Колишній чемпіон світу Маріс Брієдіс висловився про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі. Українець нещодавно знову підтвердив статус абсолютного чемпіона, і багато хто ставить питання: чи є реальна загроза його гегемонії.

На думку латвійського ветерана, найближчими роками лише кілька бійців здатні нав'язати боротьбу українцеві, повідомляє Seconds Out.

Серед них виокремлюються чемпіон крузервейту Джей Опетая та молодий супертяж Мозес Ітаума, який уже привернув до себе увагу гучними перемогами.

Головна небезпека цих суперників криється не тільки в їхньому таланті, а й у поєднанні досвіду, швидкості та величезного голоду до великих звершень. Брієдіс підкреслив, що ця якість може стати ключем до інтригуючих боїв у майбутньому.

Шанси українця на перемогу

При цьому сам Усик продовжує залишатися еталоном дисципліни. За його плечима роки тренувань, тисячі годин спарингів та величезний досвід, який і робить його особливим чемпіоном, здатним залишатися на вершині.

"Я знаю, що в Усика є неймовірний досвід і сила характеру. Але в боксі завжди є ті, хто готовий прийти та спробувати змінити історію. Опетая вже довів, що може перемагати найсильніших. А Ітаума, попри юний вік, володіє таким напором, що за ним стоїть майбутнє", — пояснив Брієдіс.

Нагадаємо, вже найближчими місяцями Олександр Усик може залишитися без своїх чемпіонських поясів, якщо не оголосить ім'я нового суперника.

Новозеландець Джозеф Паркер не дочекався згоди українця на проведення бою і почав вибирати нового суперника.

спорт Олександр Усик бокс Мозес Ітаума Джей Опетая
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
