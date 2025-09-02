Видео
Україна
Усик может получить Оскар

Усик может получить Оскар

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:23
Усик и Дуэйн Джонсон близки к получению Оскара
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в прошлом году снялся в биографической драме "The Smashing Machine". Премьера фильма запланирована на 3 октября 2025 года, но критики его уже увидели.

Сейчас фильм уже имеет оценку от IMDb и она многих удивила, сообщила "Трибуна".

Читайте также:

Усик идет на Оскар

Украинский боксер снялся в роли легендарного ММА-бойца из Харькова Игоря Вовчанчина, с которым главный герой Марк Керр, представленный Дуэйном Джонсоном, дважды столкнулся на ринге и оба раза проиграл.

Съемки сцен с участием Усика состоялись сразу после первого боя против Тайсона Фьюри.

Фильм уже успел произвести фурор, на Венецианском фестивале его встретили 15-минутными овациями. Закрытые показы принесли 100% "свежести" на Rotten Tomatoes, с рейтингом 8,7/10 на IMDb, что ставит его в один ряд с "Бойцовским клубом" (8,8) и "Интерстелларом" (8,7).

Критики называют ленту "анти-Рокки" из-за ее мрачного и пессимистического тона, который сосредотачивается на зависимости Керра от обезболивающих и опиоидов, а также на ключевых боях его карьеры.

Стиль съемки — ручная камера и темное освещение интерьеров - добавил фильму натуралистического и документального ощущения.

Эксперты хвалят актерскую игру Джонсона, доказывая, что он перерос свой предыдущий статус звезды боевиков. Сейчас уже ожидается, что "The Smashing Machine" может претендовать на "Оскар".

Напомним, сейчас Александр Усик близок к тому, что у него заберут статус абсолютного чемпиона.

Молодой британский супертяжеловес Мозес Итаума уже победил украинца, но не на ринге.

Оскар фильм Александр Усик бокс Дуэйн Джонсон украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
