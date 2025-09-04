Усик получил оценку за свою роль в голливудском фильме

Эгис Кимас, Александр Усик и Дуэйн "Скала" Джонсон. Фото: кадр из видео

На Венецианском кинофестивале организаторы показали спортивную драму The Smashing Machine (Машина для разрушения), которую в украинском прокате назвали "Несокрушимый". Одним из актеров стал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, для которого это уже второй фильм.

Премьерный показ фильма встретил овациями, которые длились 15 минут, сообщил портал Deadline.

Создатели фильма "Несокрушимый". Фото: Reuters

Премьера фильма с Усиком

На 81-м Венецианском фестивале ленту представили исполнители главных ролей Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. "Скала" удивил, когда рассказал, что для фильма похудел на 27 кг в результате тяжелых диет и тренировок.

В фильме Джонсон, сыгравший бойца ММА Марка Керра, носил импланты на лице, чтобы быть более похожим на героя ленты.

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Фото: Reuters

Усик в фильме сыграл харьковского бойца ММА Игоря Волчанчина, который дважды побеждал Керра в 1999 и 2000 годах.

Критики выделили, что Усик не испортил фильм. Он выполнил свою задачу, и показал улыбку, которую знают все в боксе.

Отметим, что весь мир увидит фильм 3 октября в кинопрокате.

Сейчас лента получает очень хорошие рецензии и имеет большие шансы быть номинированной на премию Оскар.

