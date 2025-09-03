Паркер сделал неожиданный комплимент Усику

Джозеф Паркер отвечает на вопросы. Кадр из видео

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер отреагировал на появившееся в сети видео, где Александр Усик танцует. Кадры вызвали дискуссию, ведь ранее команда украинца ссылалась на травму при переносе переговоров.

WBO потребовала от абсолютного чемпиона предоставить обновленное медицинское заключение, что поставило под сомнение дальнейший ход подготовки к бою, сообщает BoxingScene.

На этом фоне внимание к роли Джозефа Паркера в титульному противостоянию еще больше возросло. Новозеландский боксер отметил, что не видит в поведении Александра Усика ничего предосудительного. По его словам, подобные моменты — часть жизни спортсмена, а главное, что решать ситуацию будет федерация.

Что Паркер сказал о танце Усика

Временный чемпион по версии WBO признался, что ему было приятно увидеть украинца в прекрасном расположении духа. Паркер признал, что каждый спортсмен имеет право на отдых. Усик не обязан выходить на ринг через каждые несколько месяцев.

"Усик отличный танцор, и, как спортсмен, он имеет право радоваться жизни. Если федерация сочтёт нужным провести расследование, это их решение. Я же сосредоточен на тренировках и очень хочу провести бой либо с Усиком, либо с другим соперником из топ-10", — заявил Паркер.

Напомним, легендарный боксер посоветовал Александру Усику задуматься о выходе на пенсию в ближайшее время.

Британский тяжеловес Джозеф Итаума сумел опередить Александра Усика в престижном рейтинге еще до встречи с украинцем на ринге.